Şölen, tamamı öz kaynaklarla karşılanan 100 milyon dolarlık yatırımla Gaziantep’teki üretim alanını yüzde 70 genişletti. Marka, yeni tesisiyle 500 kişiye istihdam kapısı açtı.

ÖMER ŞEN - Türkiye’de çikolata ve atıştırmalık sektörünün önde gelen markalarından Şölen, üçüncü fabrikasını Gaziantep’te açtı. Yaklaşık 100 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilen ve bir “teknoloji üssü” olan yeni fabrika, sahip olduğu üretim alanı büyüklüğüyle Şölen’i dünyanın en büyük çikolata üretim merkezlerinden biri yaptı. Sürdürülebilirlik, verimlilik ve inovasyonu odağına alan bu stratejik yatırımın açılış töreni dün Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şölen Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Çoban ve Şölen CEO’su Erdoğan Çoban’ın yanı sıra iş ortakları ve çalışanların katılımıyla gerçekleştirildi.

Gaziantep'e yatırım şöleni! Dünyanın en büyük çikolata merkezlerinden biri oldu

90 ÜRETİM HATTINA SAHİP

Tamamı öz kaynaklarla karşılanan yatırım sayesinde Gaziantep’teki üretim alanını yüzde 70 genişleten Şölen, toplamda 27 futbol sahası büyüklüğünde (172 bin 500 metrekare) bir sahaya ulaştı. Yeni tesis; 90 üretim hattı, günlük 900 ton kapasitesi ve 90 bin paletlik akıllı deposuyla operasyonel kabiliyeti zirveye taşıyor. İkisi Gaziantep’te, biri İstanbul Silivri’de bulunan üç fabrikasında 500’den fazla robotla Şölen, birçok otomotiv fabrikasını geride bırakan bir teknoloji üssü konumuna geldi. Yatırımla birlikte 500 kişiye doğrudan, 2 bin kişiye ise dolaylı istihdam sağlandı.

Törende konuşan Şölen Çikolata CEO’su Erdoğan Çoban, “Bugüne kadar sadece üretim tesisleri değil, bir ‘ihracat üssü’ kurduk. Son 10 yılda 500 milyon doları aşan yatırımın tamamını Gaziantep’e yaptık. 36 yılda ise yatırımlarımızın tamamı toplamda 1 milyar doları aşmış durumda. Beş kıtada 120’den fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. Yeni fabrikamız; ileri otomasyon, robotik teknolojiler ve veri temelli altyapısı sayesinde kalite, hız ve gıda güvenliğinde bizi küresel ölçekte çok daha rekabetçi bir konuma ulaştırdı. Ayrıca sıfır atık ve 216 bin ağaca denk gelen karbon emisyonu tedbirini iş modelimizin her adımında uyguluyoruz. Ciromuzu son beş yılda 300 milyon dolardan 650 milyon doların üzerine çıkararak iki kat büyüme sağladık. Beş yılda tonajda yüzde 40 büyüdük, 2025’te 360 milyon dolarlık ihracata ulaştık. 2026’da iç pazarda yüzde 17-20 büyüme, ihracatta ise çift haneli artışla 386 milyon dolar ciro öngörüyoruz. Dünyada ilk 10’a girme hedefimize kararlılıkla yürüyoruz. Ülkemizin üretim gücüne güveniyoruz” dedi.

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SEKTÖRDE BİRİNCİ

Biscolata, Luppo, Ozmo gibi markalarıyla 200 çeşit ürünü küresel pazara sunan Şölen; çikolatanın merkezi Belçika’ya yapılan ihracatın yüzde 62’sini, Kolombiya’ya ise yüzde 65’ini tek başına gerçekleştiriyor. İhracat kilogram fiyatında sektör ortalaması 3,7 dolar iken, katma değerli ürün ihracatıyla Şölen’de bu rakam 5,5 dolara ulaşıyor. Şirket, bu başarısıyla TİM’in İhracatın Şampiyonları Listesi’nde gıda sektöründe birincilik ödülünü aldı.

TÜRKİYE’NİN ÜRETİMGÜCÜNE GÜÇ KATACAK

Fabrika açılışında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “Türkiye Yüzyılı” vizyonuyla ülkeyi katma değerli üretim ve teknoloji üssü yapmayı hedeflediklerini vurguladı. Gıda sanayiinin küresel rekabette stratejik bir mecburiyet olduğunu belirten Kacır, 2002’den bu yana sektöre 1 trilyon 90 milyar TL sabit yatırımın önünü açtıklarını ve TÜBİTAK aracılığıyla gıda projelerine 16 milyar TL destek sağladıklarını ifade etti. Açılışı yapılan 100 milyon dolarlık tesisin 500 robotu ve akıllı depo sistemleriyle ileri teknolojiye örnek olduğunu kaydeden Bakan Kacır; bu yatırımın Gaziantep’in ve Türkiye’nin üretim gücüne güç katacağını söyledi.



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