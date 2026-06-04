İngiltere’de yaklaşık her 5 okuldan biri, Türk iş insanı Ali Güryel tarafından geliştirilen eğitim yönetim sistemlerini kullanıyor.

MAHMUT ÖZAY - İngiltere, Kuzey İrlanda ve Galler’de yaklaşık 30 bin okuldan 6 bini bu dijital platformlarla tüm okul yönetim süreçlerini yürütüyor. 1986’da kurulan Bromcom, 1988 Eğitim Reformu ile okullarda ortaya çıkan bilgisayar ihtiyacını fırsata çevirerek hızlı büyüdü.

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Şirket, okullara mini bilgisayar ve dijital yönetim sistemleri sunarak kısa sürede pazar payı kazandı. 1990’larda geliştirilen kablosuz “Electronic Pad” sistemiyle öğretmenlerin yoklama ve veri girişini dijitalleştirdi. Bu yenilik dönemin büyük ilgi gören teknolojik adımlarından biri oldu ve BBC ile The Times’ta yer aldı. 2000’li yıllarda “MCAS” sistemiyle velilerin de okul süreçlerine dâhil olduğu bulut tabanlı yapıya geçildi. Zamanla not, ödev ve davranış takibi de sisteme entegre edildi.

BİNLERCE OKULDA KULLANILIYOR

Bugün sistem binlerce okulda ve milyonlarca kullanıcıda aktif olarak kullanılıyor. İngiltere Savunma Bakanlığına bağlı bazı okullar da bu altyapıdan yararlanıyor. Şirket, dijital eğitim alanındaki katkıları sebebiyle 2001’de Kraliçe Ödülü aldı. Güryel, özellikle ortaokul ve lise seviyesinde büyümeyi stratejik hedef olarak sürdürüyor.

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