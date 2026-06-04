Dünya genelinde ‘Kadınlar için Davos’ olarak anılan ve 4-6 Haziran tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecek Küresel Kadın Zirvesi öncesinde, ‘Kadın CEO’lar: Yönetim Kurullarına ve Üst Yönetim Kademelerine Açılan Kapılar’ başlıklı 2026 Küresel Kadın Direktörler Raporu kamuoyuyla paylaşıldı.

ÖNDER ÇELİK - Araştırma kapsamında incelenen 3.222 büyük ölçekli halka açık şirketin yalnızca 215’inde, yani yüzde 6,7’sinde kadın CEO bulunuyor. Kadın CEO’ların görev yaptığı şirketlerde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranı yüzde 38,3’e ulaşırken, bu oran küresel ortalamada yüzde 28,9 seviyesinde kalıyor.

Erkek bir CEO’nun ardından göreve gelen kadın CEO’ların liderliğinde, yönetim kurullarındaki kadın oranı ortalama yüzde 34,5’ten yüzde 56,1’e yükseliyor. Kadın CEO’lar tarafından yönetilen şirketlerde üst düzey kadın yöneticilerin oranı yüzde 36,8’e ulaşırken, küresel ortalama yüzde 21 seviyesinde bulunuyor.

Küresel Kadın Direktörleri raporu: Şirketlerin yüzde 6,7’sini kadınlar yönetiyor

Kadın CEO’ların yönettiği şirketlerin yaklaşık dörtte birinde yönetim kurulları kadın-erkek eşitliğine ulaşmış veya kadın çoğunluğa sahip hâle gelmiş durumda. Benzer şekilde, bu şirketlerin yüzde 22,3’ünde üst yönetim ekiplerinin en az yarısını kadınlar oluşturuyor.

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Uluslararası Kurumsal Kadın Direktörler (CWDI) Başkanı Irene Natividad “Veriler son derece açık. Kadın CEO’lar yalnızca sembolik liderler değil; kurumlarda yapısal dönüşüm oluşturan güçlü değişim aktörleri. Çoğu zaman göz ardı edilen yetenek havuzlarını görünür hâle getiriyor ve yeni liderlerin yetişmesine katkı sağlıyorlar” dedi.



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