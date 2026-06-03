Küresel enerji faturası kabarırken ABD yönetiminden mesaj geldi: Zor zamanları atlatacağız
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran merkezli gerilimin tetiklediği enerji fiyat artışlarının enflasyonda geçici bir yükselişe yol açtığını belirterek, “etkinin kısa vadeli bir dalgalanma” olacağını söyledi.
- Orta Doğu'daki çatışma riskleri ve arz güvenliği endişeleri nedeniyle petrol ve akaryakıt fiyatlarında artış yaşanıyor.
- ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, enerji fiyatlarındaki dalgalanmayı ve enflasyon görünümünü 'geçici' olarak nitelendirdi.
- Bessent, ABD'nin temel sorununun harcamalar ve büyüme olduğunu, harcamaların kısılmasıyla borçların ödenebileceğini ve GSYH oranının yüzde 3'e indirilebileceğini savundu.
- ABD Başkanı Donald Trump'ın görev süresi sonuna kadar ülkenin borcunun GSYH'ye oranının yüzde 3 seviyelerine ineceğine inanıyor.
- İran'daki savaş sonrası ABD'de ortalama bir hanenin benzine ayda 200 dolar daha fazla ödediğini belirtti.
- Enflasyon dışındaki ekonomik verilerin ve istihdam verilerinin güçlü seyrettiğini ifade etti.
Küresel ekonomide jeopolitik gerilimlerin etkisi giderek daha fazla hissedilirken, enerji fiyatlarındaki dalgalanmalar enflasyon görünümünü yeniden tartışmaya açtı.
Orta Doğu’da yaşanan çatışma riskleri ve arz güvenliğine ilişkin endişeler, özellikle petrol ve akaryakıt fiyatları üzerinden dünya genelinde maliyet baskısını artırıyor. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ise bu tabloya ilişkin yaptığı değerlendirmede, durumu 'geçici' olarak nitelendirdi.
Bessent, ABD Senatosu'nun Finans Komitesi'nde düzenlenen Bakanlığının bütçesine ilişkin oturumda konuştu.
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"HARCAMALARIMIZI KISARSAK HEDEFE ULAŞIRIZ"
ABD'nin tahsilat sorunu değil harcama ve büyüme sorunu olduğunu savunan Bessent, "Eğer harcamaları kısıp ekonomimizi büyütebilirsek, borçları ödeme ve yüzde 3'lük hedefe geri dönme imkanına sahip oluruz" dedi.
Bessent, ABD Başkanı Donald Trump'ın görev süresinin sonuna kadar ülkenin borcunun gayri safi yurt içi hasılasına (GSYH) oranının yüzde 3'lü seviyelere ineceğine inandığını söyledi.
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"BU ZOR ZAMANLARI ATLATACAĞIZ"
İran'daki savaş sonrasında ABD'de ortalama bir hanenin, benzine ayda 200 dolar daha fazla ödediğine işaret eden Bessent, "Bunların Amerikan halkı için zorlu zamanlar olduğunu anlıyoruz, bu süreci atlatacağız." ifadesini kullandı.
Bessent, "Kısa vadeli bir dalgalanmadan ibaret olacağına inandığım enflasyon haricinde, ekonomik veriler son derece güçlü. İstihdam verileri de çok güçlü seyretti" değerlendirmesinde bulundu.
Güçlü bir ekonomi için gereken tüm unsurlara sahip olduklarını savunan Bessent, fiyatların geçici olarak yükseldiğini düşündüğünü ve yeniden aşağı ineceğini kaydetti.