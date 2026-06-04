Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) Millî Eğitim Akademisince, illerde gerçekleştirilecek aile eğitimi faaliyetlerini yürütecek eğiticilerin yetiştirilmesi maksadıyla “Aile ve Eğitim-Eğitici Eğitimi Programı” hayata geçirildi.

MAHMUT ÖZAY - İl milli eğitim müdürlükleri tarafından farklı branşlardan seçilen öğretmenlerin katıldığı eğitim programında “ailede eğitim teori ve uygulamaları, eğitimde aile katılımı, aile eğitiminde dijital mahremiyet, okuryazarlık eğitiminde ailenin rolü, Türk kültüründe aile, dijital ebeveynlik, aile-çevre-okul-öğretmen iletişimi ve etkileşimi, ailenin çocuğun sosyal ve duyuşsal gelişimindeki rolü ile özel gereksinimli birey aileleri” gibi konular ele alınıyor.

Alanlarında uzman akademisyen ve eğitimciler tarafından yürütülen eğitim programında, Prof. Dr. Özkan Sapsağlam, Prof. Dr. Tolga Erdoğan, Prof. Dr. Ataman Karaçöp ve Doç. Dr. Hülya Kodan, Prof. Dr. Miraç Burak Gönültaş ile Dr. Lokman Koçak görev alıyor.

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