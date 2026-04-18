Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, sarı-kırmızılı kulüp tarihindeki en erken golü Gençlerbirliği maçında kaydetti. Sarı kırmızılı formayla 7 maç sonra golle buluşan Icardi, toplam gol sayısını 64'e çıkardı ve Süper Lig'de en çok gol atan yabancı futbolcu ünvanını geliştirdi.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Gençlerbirliği ile deplasmanda karşılaşan Galatasaray'da Mauro Icardi, henüz 2. dakikada gol perdesini açtı.

SÜPER LİG KARİYERİNİN EN ERKEN GOLÜ

Kritik mücadelenin henüz 71. saniyesinde (ligde en erken golü) sahneye çıkan Mauro Icardi, Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi. Son golünü 13 Şubat'ta Eyüpspor'a atan 33 yaşındaki forvet, 7 maç sonra da ağları havalandırdı.

BU SEZON 14. KEZ AĞLARI SARSTI

Arjantinli yıldız Mauro Icardi, Gençlerbirliği'ne attığı golle Süper Lig kariyerinin en erken golünü kaydetti. Yıldız golcü, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 28. maçında 14. kez ağları havalandırdı.

Gençlerbirliği - Galatasaray

EN ÇOK GOL ATAN YABANCI OYUNCU

Arjantinli yıldız Mauro Icardi, sarı-kırmızılı formayla Süper Lig'de en çok gol atan yabancı futbolcu ünvanını da elinde bulunduruyor.

Sarı-kırmızılı formayla 92 lig maçına çıkan Icardi, bu karşılaşmalarda kaydettiği 64 golle Galatasaray tarihinin Süper Lig'de en çok gol atan yabancı futbolcusu konumunda bulunuyor.

Icardi'yi bu alanda 59 golle Gheorghe Hagi ve 48 golle Milan Baros takip ediyor.

