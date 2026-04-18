Galatasaray'da Mauro Icardi'den rekor!
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, sarı-kırmızılı kulüp tarihindeki en erken golü Gençlerbirliği maçında kaydetti. Sarı kırmızılı formayla 7 maç sonra golle buluşan Icardi, toplam gol sayısını 64'e çıkardı ve Süper Lig'de en çok gol atan yabancı futbolcu ünvanını geliştirdi.
- Mauro Icardi, Gençlerbirliği maçının 2. dakikasında gol atarak takımını 1-0 öne geçirdi.
- Bu gol, Mauro Icardi'nin Süper Lig kariyerinin en erken golü oldu.
- Icardi, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 28. maçında 14. golünü attı.
- Arjantinli yıldız, sarı-kırmızılı formayla Süper Lig'de 92 maçta 64 golle en çok gol atan yabancı futbolcu unvanını elinde bulunduruyor.
- Bu alanda Icardi'yi 59 golle Gheorghe Hagi ve 48 golle Milan Baros takip ediyor.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Gençlerbirliği ile deplasmanda karşılaşan Galatasaray'da Mauro Icardi, henüz 2. dakikada gol perdesini açtı.
SÜPER LİG KARİYERİNİN EN ERKEN GOLÜ
Kritik mücadelenin henüz 71. saniyesinde (ligde en erken golü) sahneye çıkan Mauro Icardi, Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi. Son golünü 13 Şubat'ta Eyüpspor'a atan 33 yaşındaki forvet, 7 maç sonra da ağları havalandırdı.
BU SEZON 14. KEZ AĞLARI SARSTI
Arjantinli yıldız Mauro Icardi, Gençlerbirliği'ne attığı golle Süper Lig kariyerinin en erken golünü kaydetti. Yıldız golcü, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 28. maçında 14. kez ağları havalandırdı.
EN ÇOK GOL ATAN YABANCI OYUNCU
Arjantinli yıldız Mauro Icardi, sarı-kırmızılı formayla Süper Lig'de en çok gol atan yabancı futbolcu ünvanını da elinde bulunduruyor.
Sarı-kırmızılı formayla 92 lig maçına çıkan Icardi, bu karşılaşmalarda kaydettiği 64 golle Galatasaray tarihinin Süper Lig'de en çok gol atan yabancı futbolcusu konumunda bulunuyor.
Icardi'yi bu alanda 59 golle Gheorghe Hagi ve 48 golle Milan Baros takip ediyor.