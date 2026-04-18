Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'de Gençlerbirliği'ne konuk olacakları müsabaka öncesinde açıklamalarda bulundu. Ligde kalan her maçın şampiyonluk maçı olduğunu kaydeden tecrübeli çalıştırıcı, "Bu saatten sonra bunu yaşayabilmek, adapte olabilmek çok önemli." diye konuştu. Osimhen'in dönüş tarihi hakkında bilgi veren Buruk, "Bir sonraki kupa maçına bakabiliriz, kaç dakika oynayabilir. Fenerbahçe maçında tabii ki oynayabilecek." dedi.

"ORADA ÖLENLERİN MEKANI CENNET OLSUN."

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da yaşanan okul saldırıları hakkında konuşan Buruk, "Ülkemizde yaşanan şiddet olayları, okullarda yaşanan olaylar... Orada ölenlerin mekanı cennet olsun. Tekrar yaşanmaması için ülke olarak elimizden geleni yapmak zorundayız" dedi.

Okan Buruk

"HER MAÇ ŞAMPİYONLUK MAÇI"

Artık ligdeki her maçın şampiyonluk maçı olduğunu söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, "Rakibimizin içinde bulunduğu durum, puan alamaması, gol atmakta zorlanan bir takım görüyoruz. Her zaman oyunun içinde olan, pozisyon bulan, rakiplerine tehlike oluşturan bir takım. Beraber savunma yapmayı maçın önüne koyacaklardır. Hücum geçişlerini etkili kullanmaya çalışacaklardır. Kendi oyunumuza baktığımızda tek maça düştük. Hafta içi Türkiye Kupası oynayacağız ama orada oynamayan, az süre bulan, bu maçta oynamamış oyuncuları değerlendireceğiz. Bu maça hazırlık daha rahattı. Hafta içi maç oynamadan uzun süre sonra bir maça çıkıyoruz. Kalitemizi göstermeliyiz. Sahaya doğru yayılmalıyız. Hücum gücü yüksek bir takımla sahadayız. Kazanmak için geldik. Her maç şampiyonluk maçı. Bu saatten sonra bunu yaşayabilmek, adapte olabilmek çok önemli. Oyuncularım da bunu yaşıyor. Her şey bizim elimizde. Bizim performansımız ligin kaderini belirleyecek. Oyuncularıma inanıyorum." şeklinde konuştu.

Victor Osimhen

"FENERBAHÇE MAÇINDA TABİİ Kİ OYNAYABİLECEK"

Victor Osimhen'in sağlık durumu hakkında bilgi veren Buruk, "Osimhen ve Günay... Osimhen antrenmanların belli bölümlerini yaptı. Bu antrenmanlar sonrası bir yorgunluk oluştu. Yener Hoca, ben ve Osimhen konuştuk. Bu hafta kadroda olmasını uygun görmedik. Bir sonraki kupa maçına bakabiliriz, kaç dakika oynayabilir. Fenerbahçe maçında tabii ki oynayabilecek." diye konuştu.

