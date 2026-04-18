Hull City cepten yemeye devam etti
İngiltere Championship'in 43. haftasında play-off'u hedefleyen Hull City, konuk ettiği Birmingham City ile 1-1 berabere kaldı ve son haftalardaki kötü gidişatını sürdürdü.
İngiltere Championship'te 43. hafta maçında, Acun Ilıcalı'nın ekibi Hull City ile Birmingham City karşı karşı geldi.
SON 4 MAÇTA 9 PUAN KAYIP
MKM Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi ve Hull City, son 4 haftada 9 puan kaybetti.Hull City, 24. dakikada Joe Gelhardt'ın goüyle 1-0 öne geçti. Birmingham City ise 77. dakikada Tomoki Iwata'nın golüyle skoru belirledi: 1-1.
AMIR 87 DAKİKA SÜRE ALDI
Ev sahibi Hull City'de Amir Hadziahmetovic maça ilk 11'de başladı ve 87 dakika süre aldı.
HULL CİTY, 6. SIRADAKİ YERİNİ KORUDU
Ligde son 4 maçta galibiyet alamayan Hull City, puanını 69 yaptı ve 6. sırada yer aldı. Birmingham City 57 puana haftayı 14. sırada kapattı.
Championship'te Hull City, bir sonraki hafta Leicester City'e konuk olacak. Birmingham City ise Preston North'u ağırlayacak.