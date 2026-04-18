Bundesliga tarihinin ilk kadın teknik direktörü olan Marie-Louise Eta, Union Berlin’in başında çıktığı ilk maçında ligde kalma mücadelesi veren Wolfsburg'a 2-1'lik skorla mağlup oldu.

Almanya Bundesliga'nın 30. haftasında Marie-Louise Eta'nın çalıştırdığı Union Berlin, Dieter Hecking yönetimindeki Wolfsburg'u konuk etti.

UNİON BERLİN EVİNDE KAYBETTİ

Stadion An der Alten Försterei'de oynanan müsabakada ev sahibi Union Berlin, sahadan 2-1'lik skorla mağlup ayrıldı. Wolfsburg'un galibiyet gollerini 11. dakikada Patrick Wimmer ve 46. dakikada Dzenan Pejcinovic kaydetti. Union Berlin'in golü ise 85. dakikada Oliver Burke'den geldi.

Marie-Louise Eta

WOLFSBURG, 12 HAFTA SONRA KAZANDI

Bu skorla Bundesliga'da 12 hafta sonra ilk galibiyetini alan Wolfsburg, 24 puanla 17. sırada kaldı. Union Berlin ise 32 puanla 11. sırada yer aldı.

Dieter Hecking - Marie-Louise Eta

AVRUPA'NIN 5 BÜYÜK LİGİNDE BİR İLK

Bundesliga'nın önemli takımlarından Union Berlin, geçtiğimiz günlerde radikal bir karar alarak takımın başına kadın teknik direktör getirmişti. Marie-Louise Eta, Avrupa'nın 5 büyük liginde bir erkek takımını çalıştıracak olan ilk kadın teknik direktör oldu.

