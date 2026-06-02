İsrail merkezli Yediot Ahronot gazetesi, Türkiye’nin son dönemde Libya’dan Suriye’ye uzanan askeri ve diplomatik ağını küresel bir güce dönüştürdüğünü yazdı.

Ayoub imzasıyla yayımlanan analizde, Ankara’nın hamleleri karşısında duyulan endişe açıkça itiraf edilirken, İsrail basını jeopolitik dengelerin tamamen değiştiğini itiraf etti:

"Türkiye, İran’ın 20 yıldır bölgede vekiller ve milisler aracılığıyla yapmaya çalıştığı nüfuz alanı kurma stratejisini, kurumsal devlet aklıyla çok kısa sürede başardı."

Tel Aviv basını itiraf etti! "İran'ın 20 yılda başaramadığını Türkiye tek hamlede yaptı"

EFES-2026’DA TARİHİ İLKLİK: TRABLUS VE ŞAM BİRLİKLERİ AYNI SAFTA

İsrail medyasının alarm zillerini çalmasına neden olan gelişme, İzmir yakınlarında gerçekleştirilen ve 50 ülkeden 10 binin üzerinde personelin katıldığı EFES-2026 Askeri Tatbikatı oldu.

Libya'nın doğu ve batı unsurları ilk kez EFES-2026 Tatbikatı'nda bir araya geldi

TEK LİBYA, TEK ORDU

Türk savunma sanayisinin gövde gösterisi yaptığı tatbikatta ilk kez yan yana gelen Libya ve Suriye bayrakları olduğuna vurgu yapıldı:

"Libya’nın hem doğu hem de batı güçlerinden toplam 502 asker, tarihte ilk kez yurtdışındaki bir görevde tek bir Libya bayrağı altında yan yana eğitim gördü. Ankara "Tek Libya, Tek Ordu" hedefi Kuzey Afrika'da Türkiye liderliğinde güçlü bir askeri yörünge oluşturdu"

Aralık 2024’te Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından, yeniden yapılandırılan Suriye ordusu birlikleri ilk kez uluslararası bir tatbikata katıldı. İmzalanan savunma işbirliği mutabakatı doğrultusunda Türkiye'nin Şam yönetiminin zırhlı araç, İHA ve hava savunma ihtiyaçlarını karşılayan ana hami konumuna yerleştiği aktarıldı.

"İRAN VEKİLLERLE, TÜRKİYE İSE BAKANLIKLAR VE ANLAŞMALARLA HAREKET EDİYOR"

Türkiye’nin Akdeniz ve Ortadoğu’daki askeri ağının, geçmişteki İran tehdidinden çok daha yapısal, kalıcı ve "tehlikeli" olduğunu yazan İsrail basını, iki aktör arasındaki farkı şöyle değerlendirdi:

"İran Lübnan ve Suriye’de gayriresmi milisler, vekiller ve inkar edilebilir kanallar üzerinden hareket ediyordu. Türkiye ise doğrudan savunma bakanlıkları, resmi mutabakat metinleri, ikili eğitim programları ve NATO üyeliğinin meşruiyeti arkasına sığınarak kurumsal bir güç inşa ediyor. Üstelik EFES tatbikatı sayesinde Suriyeli ve Libyalı askerleri ABD, Almanya ve İngiltere gibi NATO müttefikleriyle omuz omuza eğiterek bu duruma küresel bir normallik görüntüsü kazandırıyor."

"DOĞU AKDENİZİ KUŞATTILAR"

Türkiye'nin Trablus ve Şam üzerindeki askeri danışmanlık üstünlüğünün yanı sıra, Libya ile imzaladığı deniz sınırları anlaşması sayesinde Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon sahalarında İsrail, Yunanistan ve Mısır’ın enerji egemenliğine doğrudan meydan okuduğu kaydedildi.

İsrail basını Ankara’nın Tel Aviv’e tam ticaret ambargosu uygulaması, hava sahasını kapatması ve Başbakan Netanyahu aleyhine ceza davaları açmasının "kurumsal bir devletler arası düşmanlık" seviyesi olduğunu öne sürerek, İsrailli askeri planlamacıların Trablus'tan Şam'a uzanan bu Türk askeri ağını bir "dipnot" olarak görmeyi göze alamayacağını aktardı:

"İzmir'deki bayraklar net bir mesajdı, asıl soru bunu kimin dinlediğidir"

