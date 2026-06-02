İtalyan basını yazdı: Beşiktaş, Vincenzo İtaliano ile görüşecek
Başarısız geçen sezonun ardından Sergen Yalçın ile yolları ayrılan Beşiktaş'ta hoca arayışları devam ediyor. İtalyan basını, 48 yaşındaki Vincenzo İtaliano'nun, siyah-beyazlılarda teknik direktörlük için en ciddi adaylar arasında yer aldığını yazdı.
Beşiktaş'ta Serdal Adalı başkanlığındaki yönetim, yeni sezon öncesinde teknik direktör konusunu kısa süre içerisinde netleştirmek istiyor. Siyah-beyazlıların gündemindeki isimlerden biri de Vincenzo Italiano.
ÖNDER ÖZEN GÖRÜŞECEK
Futbol direktörü Önder Özen'in, İtalyan çalıştırıcı ile yüz yüze görüşme yapması bekleniyor. Çizme basını, son olarak Bologna’da görev yapan 48 yaşındaki teknik adamın, kariyerine Türkiye’de devam etmek istediğini öne sürdü.
ITALIANO'NUN BAŞARILARI
Bologna ile 2024-2025 sezonunda İtalya Kupası'nı kazanmayı başaran Vincenzo Italiano, 2023 ve 2024 yıllarında Fiorentina'yı UEFA Konferans Ligi'nde finale taşıdı.
