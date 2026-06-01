Beşiktaş bir ay içinde üç transfer yapacak. Avrupa’da ilk sınavına 23 Temmuz’da çıkacak siyah beyazlılar öncelikle stoper sol bek ve sol kanat takviyelerine yöneldi.

MURAD TAMER - Yeni sezonda Avrupa macerasına UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turundan başlayacak olan Beşiktaş’ta transfer çalışmaları hız kazandı. Siyah beyazlılar, 23 Temmuz’da oynanacak ilk resmî maç öncesinde kadrodaki eksik bölgeleri tamamlamak için düğmeye bastı. Yönetim ve teknik heyetin yaptığı değerlendirmeler sonucunda öncelik stoper, sol bek ve sol kanat pozisyonlarına verildi. Avrupa kupaları ön elemesinde güçlü rakiplerle eşleşme ihtimalinin bulunması nedeniyle kadronun erken şekillendirilmesi büyük önem taşıyor.

Serdal Adalı - Önder Özen

HOCA STRESİ

Beşiktaş yönetimi, kura çekimi öncesinde en az üç transferi sonuçlandırarak takımın sezon öncesi kampına tam kadroya yakın başlamasını hedefliyor. Özellikle savunmada lider özellikli bir stoper, hücum katkısı verebilen bir sol bek ve skor yükünü paylaşabilecek bir sol kanat oyuncusu üzerinde yoğunlaşan siyah beyazlılar, Avrupa kupalarındaki zorlu fikstüre hazırlıksız yakalanmak istemiyor. Teknik direktör konusundaki belirsizliğin kısa süre içinde sona ermesi, transfer operasyonunun bir ay içinde tamamlanması planlanıyor.

SOLA HARRY WİLSON

Beşiktaş sol kanat transferi için Fulham forması giyen Harry Wilson’ı transfer listesine aldı. Premier Lig ekiplerinin de takip ettiği Galli oyuncu geçen sezon 11 gol ve 8 asistlik performansıyla dikkatleri çekti.

