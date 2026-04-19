Erzurum’da kapalı yöntemle ameliyat edilen 31 yaşındaki Rüveyda Özer’in mide bulantısı, ağrı ve sancı şikayetleri başvurduğu hastanede üreter kanalından irili ufaklı 51 taş çıkarıldı. Operasyonu gerçekleştiren Prof. Dr. Fatih Özkaya, bu kadar fazla taşla ilk kez karşılaştığını belirterek vakanın hem kendilerini hem de hastayı şaşırttığını söyledi. Hastanın babası ise “Taşları gördüğümüzde hayret ettik. Bu çocuk bu taşlarla nasıl yaşamış?” diye konuştu.

Yaklaşık 1,5 saat süren kapalı ameliyatta Özer'in üreterinden çıkan irili ufaklı 51 taş, hem bu alanda 17 yıldır çalışan Özkaya'yı hem de hasta ve yakınlarını şaşırttı.

Prof. Dr. Fatih Özkaya, hastada ilginç bir vakayla karşılaştıklarını söyledi. Anatomik olarak sağ tarafında çift üreter kanalı olan hastanın kanallarından birinde çok sayıda taş bulunduğunu anlatan Özkaya, "Bu hastada sıra dışı olan şey, böbrek ve mesane arasındaki üreter dediğimiz kanalda çok fazla taş vardı. Bu taşları açık ameliyat ya da lazerle kırmak yerine laparoskopik (kapalı) yöntemle yapıp tüm taşları temizlemeyi amaçladık. Ameliyat başarılı geçti. Tüm taşları temizledik ve teker teker saydık, irili ufaklı 51 taş çıkardık ." dedi.

"DAHA ÖNCE HİÇ GÖRMEDİM"

Doğu Anadolu'da böbrek taşı açısından çok fazla hasta bulunduğuna dikkati çeken Özkaya, şunları kaydetti:

"Bundan daha fazla taşı böbrekten çıkarıyoruz ancak üreterde bu kadar taşı ilk kez gördüm ve daha önce üreterden bu kadar taş çıkarmamıştım. 17 yıldır ürolojideyim, binden fazla taş vakasıyla karşılaştım ama üreterde bu kadar çok sayıda taş daha önce hiç görmedim."

Prof. Dr. Özkaya, hastanın operasyon sonrası ağrılarından kurtulduğunu belirterek, böbrek ve üreter taşlarının oluşmaması için bol bol su içilmesini önerdi.

Özkaya, ulusal ve uluslararası kongrelerde de vakayla ilgili sunum yapacaklarını söyledi.