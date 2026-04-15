1 milyon euroluk Picasso eserini, 100 euroya aldı! Sebebi hayrete düşürdü
Fransa'da bir kişinin, ünlü İspanyol ressam Pablo Picasso'nun 1 milyon avro değerindeki bir eserine 100 avroya sahip olduğu belirtildi.
Yerel medyadaki haberlere göre, merkezi Fransa'da bulunan Alzheimer Araştırma Vakfı, Alzheimer hastalığı araştırmalarının yararına çekiliş düzenledi.
120 BİN BİLET SATIŞA SUNULDU
"100 avroya 1 Picasso" başlıklı çekilişte, katılımcılara Picasso'nun 1 milyon avro değerindeki "Head of a Woman" (Bir Kadının Başı) eserinin verileceği duyuruldu.
Çekiliş kapsamında 120 bin bilet, 100 avroya dünya genelinde çevrim içi olarak satışa sunuldu.
YENİ SAHİBİ PARİS'TEN
Başkent Paris'te dün akşam düzenlenen etkinlikte çekilişin kazananı açıklandı. Paris'te yaşayan Ari Hodara, satın aldığı 100 avroluk biletle çekilişe konu olan Picasso eserinin yeni sahibi oldu. Çekiliş kapsamında biletlerin satışından elde edilen gelir, Alzheimer Araştırma Vakfına bağışlanacak.
Picasso, "Head of a Woman" eserini 1941'de tasvir etmişti.