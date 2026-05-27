İzmir'de R.Ş. isimli şahıs, alacak verecek meselesi yüzünden husumetli olduğu akrabası Gökhan Şimşek'i boğazını keserek öldürdü. Cinayetin ardından Şimşek'in cansız bedenini kahvehanenin önüne atan R.Ş., "Polise haber verin, ibreti alem için yaptım" dedi. Zanlı, yakalanarak gözaltına alındı.

İzmir'in Urla ilçe merkezinde bulunan Mermerli Çeşme mevkiinde R.Ş. ile akrabası Gökhan Şimşek (35) arasında alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunuyordu. R.Ş., henüz bilinmeyen bir yerde Şimşek'i otomobil içerisinde boğazını keserek öldürdü. Daha sonra otomobille Mermerli Çeşme mevkiine gelen cinayet zanlısı R.Ş., araçtan indirdiği Şimşek'in cansız bedenini bir kahvehanenin önüne attı.

"İBRETİ ALEM İÇİN YAPTIM"

Olayı gören çevredeki vatandaşlar büyük bir şok yaşarken, zanlının kalabalığa dönerek, "Polise haber verin, ibreti alem için yaptım" dediği iddia edildi. Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Gökhan Şimşek'in hayatını kaybettiği tespit edildi.

ZANLI YAKALANDI

Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken, Şimşek'in cenazesi, savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cinayet şüphelisi R.Ş. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

