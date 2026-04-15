3 Nisan’da Afrika üzerinden Türkiye’ye gelerek bazı illerde etkili olan çöl tozu için yeni alarm verildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz bölgelerini uyardı. Etkisi Perşembe günü bitecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava durum tahmin raporunu yayınlayarak uyardı. Meteoroloji Marmara, Ege ve Batı Akdeniz bölgeleri için çöl tozu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri için don uyarısı yaptı. Geçtiğimiz haftalarda da etkisini gösteren Afrika etkili çöl tozu hangi kentlerde etkili olacak? Etkisi ne kadar sürecek? Bugün sağanak beklenen il var mı? İstanbul’da ne zamana kadar sağanak yok? İşte son uyarılar ve detayları…

12 gün sonra yeniden Türkiye’de! Çöl tozu için alarm verildi, etkisi yarın bitecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelere göre ülke genelinin parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak. Meteoroloji açıklamasında şöyle denildi:

Batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi ile Doğu Anadolu Bölgesinin kuzeyinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Ülkemizin batı kesimlerinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığının, ülke genelinde 4 ile 6 derece artacağı tahmin ediliyor.

ÇÖL TOZU UYARISI

Çöl tozunun batı kesimlerde yer yer etkili olması bekleniyor. Meteoroloji hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşüş ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması için uyardı.

3 BÖLGEDE ALARM

Son değerlendirmelere göre Marmara, Ege ve Batı Akdeniz bölgelerinde yer yer toz taşınımı etkili olacak. İstanbul, İzmir, Bursa, Antalya’da da etkili olması beklenen çöl tozuna karşı astımı olan vatandaşlar uyarıldı.

ETKİSİ YARIN BİTECEK

Batı bölgelerindeki çöl tozunun Perşembe günü başlayacak yağışlarla birlikte yere inmesi ve atmosferden temizlenmesi bekleniyor.

Meteorolojiden yapılan açıklamada şöyle denildi:

Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının Ege, Akdeniz’de İzmir, Balıkesir, Çanakkale, Aydın ve Manisa çevresinde Salı günü akşam saatlerinden itibaren 16.04.2026 Perşembe günü gece saatlerine kadar yer yer etkili olması beklendiğinden hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşüş ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Çöl tozunun temel sağlık zararları

Sağlık Zararı Açıklama Solunum Yolu Sorunları Astım, bronşit ve KOAH hastalarında atakları tetikler; sağlıklı kişilerde bile öksürük, balgam ve nefes darlığına neden olabilir. Alerjik Reaksiyonlar Gözlerde kaşıntı, sulanma ve kızarıklık ile burun/boğaz kuruluğuna yol açar. Kalp ve Damar Hastalıkları Küçük partiküllerin kan dolaşımına geçmesiyle kalp rahatsızlıklarını riske atabilir. Bağışıklık Sistemi Bağışıklığı zayıflatarak enfeksiyonlara karşı direnci düşürebilir. Cilt Problemleri Ciltte kuruluk ve kaşıntıya yol açabilir.

CUMARTESİYE KADAR YAĞIŞ YOK

Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM) İstanbul’da Cumartesi gününe kadar sağanak yağış beklenmediğini belirtti.

AKOM açıklamasında şöyle denildi: Havada güneşli, zaman zaman parçalı bulutlu bir gökyüzünün hakim olacağı tahmin ediliyor. Gün içerisinde 16-18°C'ler arasında seyretmesi beklenen sıcaklıkların gece ve sabah erken saatlerde 6-8°C'ler civarına kış değerlerine gerileyerek üşütmeye devam edeceği öngörülüyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Şehir Hava Durumu Sıcaklık (°C) Ankara Parçalı ve az bulutlu 19 İstanbul Parçalı ve az bulutlu 18 İzmir Parçalı ve çok bulutlu 23 Adana Parçalı ve az bulutlu 27 Antalya Parçalı ve çok bulutlu 22 Samsun Parçalı ve az bulutlu 15 Trabzon Parçalı ve az bulutlu 13 Erzurum Parçalı ve az bulutlu 6 Diyarbakır Parçalı ve az bulutlu 19

