12 gün sonra yeniden Türkiye’de! Çöl tozu için alarm verildi, etkisi yarın bitecek
3 Nisan’da Afrika üzerinden Türkiye’ye gelerek bazı illerde etkili olan çöl tozu için yeni alarm verildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz bölgelerini uyardı. Etkisi Perşembe günü bitecek.
- Marmara, Ege ve Batı Akdeniz bölgelerinde yer yer toz taşınımı etkili olacak.
- Çöl tozunun Salı akşamı (tarih belirtilmemiş, ancak metinde 16.04.2026 Perşembe geceye kadar süreceği belirtilmiş) başlayıp Perşembe gece saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.
- Çöl tozunun etkisinin Perşembe günü başlayacak yağışlarla birlikte sona ermesi öngörülüyor.
- İstanbul'da Cumartesi gününe kadar sağanak yağış beklenmiyor.
- Hava sıcaklığının ülke genelinde 4 ile 6 derece artacağı tahmin ediliyor.
- Doğu Anadolu Bölgesi'nin kuzeyinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava durum tahmin raporunu yayınlayarak uyardı. Meteoroloji Marmara, Ege ve Batı Akdeniz bölgeleri için çöl tozu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri için don uyarısı yaptı. Geçtiğimiz haftalarda da etkisini gösteren Afrika etkili çöl tozu hangi kentlerde etkili olacak? Etkisi ne kadar sürecek? Bugün sağanak beklenen il var mı? İstanbul’da ne zamana kadar sağanak yok? İşte son uyarılar ve detayları…
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelere göre ülke genelinin parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak. Meteoroloji açıklamasında şöyle denildi:
Batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi ile Doğu Anadolu Bölgesinin kuzeyinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Ülkemizin batı kesimlerinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklığının, ülke genelinde 4 ile 6 derece artacağı tahmin ediliyor.
ÇÖL TOZU UYARISI
Çöl tozunun batı kesimlerde yer yer etkili olması bekleniyor. Meteoroloji hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşüş ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması için uyardı.
3 BÖLGEDE ALARM
Son değerlendirmelere göre Marmara, Ege ve Batı Akdeniz bölgelerinde yer yer toz taşınımı etkili olacak. İstanbul, İzmir, Bursa, Antalya’da da etkili olması beklenen çöl tozuna karşı astımı olan vatandaşlar uyarıldı.
ETKİSİ YARIN BİTECEK
Batı bölgelerindeki çöl tozunun Perşembe günü başlayacak yağışlarla birlikte yere inmesi ve atmosferden temizlenmesi bekleniyor.
Meteorolojiden yapılan açıklamada şöyle denildi:
Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının Ege, Akdeniz’de İzmir, Balıkesir, Çanakkale, Aydın ve Manisa çevresinde Salı günü akşam saatlerinden itibaren 16.04.2026 Perşembe günü gece saatlerine kadar yer yer etkili olması beklendiğinden hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşüş ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Çöl tozunun temel sağlık zararları
|Sağlık Zararı
|Açıklama
|Solunum Yolu Sorunları
|Astım, bronşit ve KOAH hastalarında atakları tetikler; sağlıklı kişilerde bile öksürük, balgam ve nefes darlığına neden olabilir.
|Alerjik Reaksiyonlar
|Gözlerde kaşıntı, sulanma ve kızarıklık ile burun/boğaz kuruluğuna yol açar.
|Kalp ve Damar Hastalıkları
|Küçük partiküllerin kan dolaşımına geçmesiyle kalp rahatsızlıklarını riske atabilir.
|Bağışıklık Sistemi
|Bağışıklığı zayıflatarak enfeksiyonlara karşı direnci düşürebilir.
|Cilt Problemleri
|Ciltte kuruluk ve kaşıntıya yol açabilir.
CUMARTESİYE KADAR YAĞIŞ YOK
Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM) İstanbul’da Cumartesi gününe kadar sağanak yağış beklenmediğini belirtti.
AKOM açıklamasında şöyle denildi: Havada güneşli, zaman zaman parçalı bulutlu bir gökyüzünün hakim olacağı tahmin ediliyor. Gün içerisinde 16-18°C'ler arasında seyretmesi beklenen sıcaklıkların gece ve sabah erken saatlerde 6-8°C'ler civarına kış değerlerine gerileyerek üşütmeye devam edeceği öngörülüyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
|Şehir
|Hava Durumu
|Sıcaklık (°C)
|Ankara
|Parçalı ve az bulutlu
|19
|İstanbul
|Parçalı ve az bulutlu
|18
|İzmir
|Parçalı ve çok bulutlu
|23
|Adana
|Parçalı ve az bulutlu
|27
|Antalya
|Parçalı ve çok bulutlu
|22
|Samsun
|Parçalı ve az bulutlu
|15
|Trabzon
|Parçalı ve az bulutlu
|13
|Erzurum
|Parçalı ve az bulutlu
|6
|Diyarbakır
|Parçalı ve az bulutlu
|19