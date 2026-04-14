Cezayir üzerinden gelen yoğun toz taşınımı birçok kenti etkisi altına alacak. İstanbul dahil birçok kent için saat verildi ve "camları kapatın" uyarısı yapıldı. Öte yandan 23 Nisan’da yeni bir yağışlı hava dalgasının da kapıda olduğu belirtildi.

Hava durumuna ilişkin paylaşımlarıyla bilinen Hava Forum, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı son açıklamalarla vatandaşları uyardı. Platform, özellikle akşam saatlerinden itibaren etkisini gösterecek çöl tozlarına karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

İSTANBUL DAHİL BİRÇOK KENTTE ETKİLİ OLACAK

Yapılan paylaşımda, Cezayir üzerinden taşınan yoğun çöl tozlarının başta İstanbul, İzmir, Edirne, Çanakkale ve Bursa olmak üzere birçok batı ilinde etkili olacağı ifade edildi. Akşam saat 20.30’dan itibaren başlayacak toz taşınımının yoğun olacağı vurgulanırken, özellikle camların kapalı tutulması gerektiğine dikkat çekti.

Açıklamada, çöl tozlarının evlerin içine kadar girebileceği belirtilirken, vatandaşlara temizlik konusunda da ilginç bir uyarı yapıldı. Toz taşınımının hafta boyunca aralıklarla sürebileceği ifade edilerek, bu süreçte yapılan temizliğin kısa sürede etkisini kaybedebileceği kaydedildi.

Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

""Camları Kapatın! Bu akşam 20.30'dan itibaren Cezayir'den gelen çöl tozları İstanbul, İzmir, Edirne, Çanakkale, Bursa ve çevresine giriş yapacak. Yoğun bir toz geliyor, camları açarsanız evin içine girer, bilginize. Ayrıca tavsiyemiz bu hafta temizlik yapmayın..."

23 NİSAN'DA SAĞANAK GELİYOR

Öte yandan Hava Forum, önümüzdeki günlere ilişkin bir başka dikkat çeken tahminde daha bulundu. 23 Nisan tarihinde Türkiye genelinde yeni bir yağışlı hava dalgasının etkili olabileceği belirtilirken, hava sıcaklıklarında da düşüş yaşanabileceği öngörüldü.

YARIN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Anadolu'nun doğusu ile Siirt çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle karla karışık yağmur ve kar, Iğdır, Siirt ve Şırnak çevrelerinde yağmur şeklinde olması bekleniyor.

Hava sıcaklıkları ülke genelinde 4 ila 6 derece artacak. Rüzgar ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

6 KENTE SARI KODLU UYARI

Beklenen toz taşınım nedeniyle Meteoroloji, 6 kente sarı kodlu uyarı verdi.

Toz taşınımının, güney ve batı kesimlerde yer yer etkili olacağını belirten Meteoroloji; hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşüş ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini ifade etti.

Sarı kod ile uyarı alan iller şöyle: Antalya, Aydın, Balıkesir, Çanakkale, İzmir ve Muğla.

Öte yandan Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor.

