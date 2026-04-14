Meteoroloji 7 ili sağanak ve kar yağışı için uyarırken, Meteoroloji Uzmanı Cengiz Çelik, salı gününden itibaren yurt genelinde yağış beklenmediğini, sıcaklığın 8 derece yükseleceğini söyledi. Çelik, gelecek 3 gün boyunca Ankara, İstanbul ve İzmir'de de yağış beklenmediğini belirtti.

Türkiye'nin bir köşesinde bahar havası bir köşesinde kar yağışı sürerken Meteoroloji'den açıklamalar peş peşe sıralandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugünkü hava durumu raporunda 4 il için sağanak yağış, 3 il için ise karla karışık yağmur uyarısı yaparken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik de önemli değerlendirmeler yaptı. işte son uyarılar...

Türkiye’de hava değişiyor! Meteoroloji tarih verdi, Ankara, İstanbul, İzmir’de 3 gün yağış yok

Meteoroloji Uzmanı Cengiz Çelik, bu hafta beklenen hava durumuna ilişkin yaptığı değerlendirmede bugün doğu bölgelerde soğuk ve yağışlı havanın etkili olacağını belirtti.

“8 DERECELİK ARTIŞ BEKLİYORUZ”

Salı, çarşamba ve perşembe günleri yurtta, yağışsız ve parçalı az bulutlu bir hava yaşanacağını söyleyen Çelik, "Sıcaklıklar salı gününden itibaren özellikle iç kesimlerde hızla yükselecek. Salı gününden itibaren iç kesimlerde 4 ila 8 derecelik bir sıcaklık artışı bekliyoruz. Diğer yerlerde ise 2 ila 4 derecelik sıcaklık artışını göreceğiz" diye konuştu.

“SALI SONRASI YAĞIŞ YOK”

Çelik, yağışların bugün Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde görüleceğini belirterek, salı gününden itibaren yurt genelinde yağış beklenmediğini söyledi.

"3 GÜN GÖRÜNMÜYOR"

Gelecek 3 gün boyunca Ankara, İstanbul ve İzmir'de yağış beklenmediğini ifade eden Çelik, şöyle konuştu:

Ankara'da bugün 12 derece olan sıcaklık, salı 16, çarşamba 19 dereceye kadar çıkacak. İstanbul'daki sıcaklıklar 15, salı 17, çarşamba 16 derece. İzmir'de de sıcaklıklar bugün 22 dereceye kadar çıkıyor. Sıcaklıklar İzmir'de salı 24, çarşamba 23 derece.

7 İLE BİRDEN UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugünkü hava durumu raporunda 4 il için sağanak yağış, 3 il için ise karla karışık yağmur uyarısı yaptı. Meteoroloji ülke genelinde parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağını belirtti.

Meteoroloji’nin raporunda şöyle denildi:

Doğu Karadeniz ile Ordu ve Siirt çevrelerinin yağmurlu, Doğu Anadolu’nun doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Bugünkü rapora göresabah ve gece saatlerinde Doğu Karadeniz ve Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Batı kesimlerden toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede artacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Rüzgarın genellikle güney ve batılı, Trakya kesiminde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

ZİRAİ DON UYARISI

Meteoroloji bazı bölgeler için yaptığı zirai don uyarısını yeniledi. Uyarıda “İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında hafif zirai don, Doğu Anadolu'nun doğusunda orta ve kuvvetli zirai don tehlikesi bulunduğundan, Zirai don tehlikesine karşı başta üretici ve çiftçiler ile ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi.

Sağanak uyarısı yapılan iller

İl Rize Trabzon Van Siirt

Kar uyarısı yapılan iller

İl Erzurum Kars Van Toplam: 3 il

