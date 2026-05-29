Trabzonspor'da ayrılık: Yeni takımı belli oldu, açıklama bekleniyor
Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke'nin kadroda düşünmediği 25 yaşındaki Avusturyalı 10 numara Muhammed Cham için Sırbistan kulübü ile prensip anlaşmasına vardı.
Yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan Trabzonspor, gelecek planlarında yer almayan isimlerle yollarını ayırmak için kolları sıvadı. Bu kapsamda bordo-mavili kulüp, geçtiğimiz sezon Slavia Prag'a kiralık olarak gönderdiği Muhammed Cham'a veda edecek.
KIZILYILDIZ'A GİDİYOR
HT Spor'da yer alan habere göre; Trabzonspor, güncel piyasa değeri 3,5 milyon euro olarak gösterilen Avusturyalı 10 numara için Kızılyıldız ile anlaşma sağladı. Evrakların kısa süre içerisinde tamamlanması ve transferin resmiyet kazanması planlanıyor.
26 MAÇTA GOLÜ YOK, 3 ASİSTİ VAR
Clermont'ten 4 milyon euro bonservis bedeli karşılığında bordo-mavililere gelen, geçtiğimiz sezonu Slavia Prag formasıyla Çekya'da kiralık olarak geçiren Muhammed Cham, 26 maçta 862 dakika sahada aldı ve 3 asistlik skor katkısı sağladı.