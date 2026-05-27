Çanakkale’nin Yenice ilçesi Akçakoyun köyünde köklü bir Anadolu geleneği bu bayramda da renkli görüntüler barındırdı. Asırlık bir ritüeli geleceğe taşımak isteyen Akçakoyun sakinleri, bayram namazı için köy camisinde bir araya geldi. Namazın kılınmasının ardından cami içindeki manevi coşku, köy meydanına taşındı. Yüzyıllardır her bayramda hiç aksatılmadan gerçekleştirilen ve bölgede "bayram halkası" olarak adlandırılan geleneksel adet için yüzlerce kişi meydanda buluştu.

Çanakkale’de asırlık gelenek! 'Bayram halkası' oluşturuldu

YÜZLERCE KİŞİ ZİNCİR OLUŞTURDU

Geleneksel bayramlaşma merasiminde ilk olarak köyün yaşça büyük koca çınarları meydandaki yerlerini aldı. Köy büyüklerinin sıralanmasının ardından, küçükten büyüğe yüzlerce vatandaş sıraya girerek büyük bir insan zinciri oluşturdu. Sırayla birbirinin bayramını tebrik eden köylüler, küslüklerin dargınlıkların geride kaldığı bayram gününde tam bir kenetlenme örneği sergiledi. Akçakoyn Köyü Muhtarı Kamil Arıkan ise bu geleneğin yüzyıllardır gerçekleştirildiğini ve gelecek nesillere aktarılacağını ifade etti.

YARIM SAATTE TÜM KÖY BAYRAMLAŞTI

Köy meydanındaki yoğun katılımla gerçekleştirilen ve yaklaşık yarım saat süren tarihi bayramlaşma geleneği sayesinde, aynı köyde yaşayıp da iş güç sebebiyle görüşemeyen tüm vatandaşlar bir araya gelmiş oldu. Gurbetten bayram tatili için köylerine dönen vatandaşların da katılımıyla coşkusu ikiye katlanan "bayram halkası" merasimi, toplumsal dayanışma ve birlik duygularını bir defa daha pekiştirdi. Akçakoyun sakinleri, atalarından miras kalan bu güzel kültürü çocuklarına aktararak ömür boyu yaşatacaklarını ifade etti. Meydandaki toplu bayramlaşma, ikramların sunulması ve hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle son buldu.

