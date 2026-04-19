Trendyol Süper Lig’de heyecan 30. hafta karşılaşmalarıyla sürerken, haftanın kritik maçlarından biri bugün ekranlara gelecek. ''Samsunspor Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak?'' merak ediliyor. İşte, Samsunspor Beşiktaş maç kadrosu muhtemel 11'ler ve canlı yayın bilgileri...

Beşiktaş ligde oynadığı 29 maçta 55 puan toplayarak 4. sırada yerini koruyor. Samsunspor ise 39 puanla 7. sırada yer alıyor. Avrupa kupaları hedefini sürdüren siyah-beyazlı ekip ile üst sıralara tutunmak isteyen Karadeniz temsilcisi, kritik 90 dakikada kozlarını paylaşacak. Peki, Samsunspor Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak?

SAMSUNSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında oynanacak Samsunspor-Beşiktaş maçı beIN Sports 1 ekranları üzerinden buluşacak. Maç şifreli yayın üzerinden izlenebilecek.

SAMSUNSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Samsunspor Beşiktaş maçı 19 Nisan 2026 Pazar günü oynanacak. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda sahne alacak mücadele saat 17.00’de başlayacak.



SAMSUNSPOR BEŞİKTAŞ MAÇINDA KİMLER EKSİK?

Beşiktaş’ta karşılaşma öncesinde üç önemli eksik bulunuyor. Sakatlığı devam eden Wilfred Ndidi ile sarı kart cezalısı Emirhan Topçu kadroda yer almayacak. Ayrıca sezonu kapatan Kartal Kayra Yılmaz da forma giyemeyecek.

Samsunspor cephesinde ise sakatlıkları süren Jaures Assoumou, Bedirhan Çetin ve kaleci İrfan Can Eğribayat mücadelede görev alamayacak.



SAMSUNSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI HAKEMİ KİM?

Samsunspor Beşiktaş maçında hakem Gürcan Hasova’da olacak. Yardımcı hakemlik görevlerini Murat Tuğberk Curbay ile Esat Sancaktar üstlenecek. Dördüncü hakem olarak ise Burak Pakkan görev yapacak.

SAMSUNSPOR BEŞİKTAŞ MUHTEMEL İLK 11

Samsunspor: Okan, Mendes, Yunus Emre, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Ntcham, Coulibaly, Holse, Emre, Mouandilmadji

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Felix, Rıdvan, Asllani, Cengiz, Olaitan, Orkun, El Bilal, Oh

Haberle İlgili Daha Fazlası