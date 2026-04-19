BDDK'dan, kredi kartlarına yeni limit getiren düzenlemenin ertelendiği ve kararın yakın bir zamanda açıklanacağı iddialarına açıklama geldi. Kurumdan yapılan açıklamada söz konusu düzenlemelerle ilgili alınmış yeni bir karar bulunmadığı ifade edildi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (BDDK) kredi kartı limitlerine ilişkin düzenlemeler çerçevesinde teknik ve idari çalışmaların devam ettiği ve bu düzenlemelere yönelik alınmış yeni bir kararın bulunmadığı bildirildi.

BDDK'den yapılan açıklamada, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 29 Ocak 2026 tarihli ve 11367 sayılı Kararı kapsamında, kredi kartı limitlerine ilişkin düzenlemeler çerçevesinde bankalar ve ilgili kamu kurumlarıyla iş birliği içerisinde yürütülen teknik ve idari çalışmaların devam ettiği belirtildi.

YENİ BİR KARAR YOK

Kurumdan yapılan önemli açıklamada, mevcut durumda söz konusu düzenlemelere yönelik alınmış yeni bir kararın bulunmadığı ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

BDDK, geçtiğimiz Ocak ayı sonunda kredi kartı kullanımını kontrol altına almak ve borçlanma maliyetlerini yönetmek amacıyla kapsamlı bir düzenleme sinyali vermişti. Bu plan kapsamında, dönem borcunun tamamını ödeyemeyen bireysel kredi kartı kullanıcıları için 48 aya kadar vadeyle yapılandırma imkânı getirilmesi ve toplam limiti 400 bin TL’nin üzerinde olan tüketicilerin limitlerinin yüzde 50 ile 80 oranında düşürülmesi öngörülüyordu. Düzenlemenin hayata geçmesi durumunda, kredi kartı kullanıcılarının yaklaşık yüzde 25'inin bu kısıtlamalardan doğrudan etkilenmesi bekleniyordu.

Kurum, bankalara bu sistemsel değişiklikleri tamamlamaları ve müşteri gelirlerini dijital kanallar üzerinden teyit etmeleri için 15 Şubat’a kadar süre tanımış, ardından bu süreyi 3 ay daha uzatmıştı. Düzenlemedeki temel hassasiyetlerden biri, limit düşüşleri yaşanırken eğitim ve sağlık gibi hayati harcamaların bu durumdan olumsuz etkilenmemesi için bankaların özel bir sistemsel altyapı geliştirmesiydi. Ancak bankacılık sektöründen gelen geri bildirimler ve operasyonel zorluklar, sürecin işleyişini tartışmaya açtı.

PLANIN ASKIYA ALINDIĞI ÖNE SÜRÜLMÜŞTÜ

Gelen son bilgilere göre, bankalara tanınan hazırlık süresinin sonuna yaklaşılırken, limitlerin düşürülmesini öngören bu radikal planın şimdilik askıya alındığı öne sürülmüştü. Sektör temsilcileri, mevcut limitlerin korunacağını ve 16 Şubat’ta yürürlüğe girmesi planlanan ancak ertelenen uygulamanın mevcut şartlarda rafa kalktığını belirtmişti. BDDK'nın son açıklaması da bu belirsizlik ortamında yeni bir yasal adım atılmadığını, sürecin halen teknik inceleme aşamasında olduğunu teyit eder nitelikte oldu.

