Brezilya'da halatla yüksekten atlama etkinliğinde güvenlik ekipmanları bağlanmadan yaklaşık 40 metre yükseklikten atılan 21 yaşındaki kadın hayatını kaybederken, olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

Brezilya'nın Sao Paulo eyaletine bağlı Limeira kentinde düzenlenen bir "bungee jumping" etkinliği ölümle sonuçlandı. 21 yaşındaki bir kadın, güvenlik halatları bağlanmadan yaklaşık 40 metre yükseklikteki köprüden aşağı bırakıldı.

İddiaya göre etkinlik görevlileri, genç kadının güvenlik ekipmanlarını bağlamayı unuttu. Kadın köprüden atıldıktan kısa süre sonra durumun fark edilmesi üzerine ekipler müdahalede bulundu ancak genç kadın hayatını kaybetti.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA YAYILDI

Olay anına ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması büyük yankı uyandırdı. Görüntülerde genç kadının gerekli güvenlik kontrolleri yapılmadan atıldığı öne sürüldü.

Yerel basında yer alan haberlere göre, kazanın ardından bazı organizasyon görevlileri olay yerinden ayrıldı. Polis ekipleri ve helikopter destekli operasyon sonucunda olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 6 kişi gözaltına alındı.

NİŞANLISI DA OLAY YERİNDEYDİ

Yerel kaynaklar, hayatını kaybeden genç kadının nişanlısının da etkinlik sırasında köprü üzerinde bulunduğunu aktardı. Acı haberi alan nişanlının fenalaştığı ve sağlık ekiplerinin müdahalesine ihtiyaç duyduğu belirtildi.

Yetkililer, olayın tüm yönleriyle araştırılması için kapsamlı soruşturma başlatıldığını duyurdu.

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