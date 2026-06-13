Millî Eğitim Bakanlığınca (MEB), ortaokul 8'inci sınıfta eğitim gören 1 milyondan fazla öğrenciye yönelik yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın iki oturumu da sona erdi. Peki sınav zor muydu? Uzmanlar konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Mahmut Özay / ÖZEL HABER Merkezi sınav; yurt içinde 81 il ve 920 ilçede, 4 bin 244 okuldaki 64 bin 697 salonda, yurt dışındaki 8 ülkede ise 11 sınav merkezindeki 40 salonda gerçekleştirildi. Sınav saat 09.30'da başladı. Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru soruldu ve 75 dakika yanıtlama süresi verildi. İkinci oturum ise saat 11.30'da başladı. Öğrenciler bu oturumda matematik ve fen bilimlerinden oluşan 40 soruyu 80 dakikada yanıtladı. Sınavın saat 12.50'de sona ermesinin ardından merkezi sınavın iki oturumu da tamamlanmış oldu. İki sınav oturumu arasındaki 45 dakikalık zaman diliminde öğrenciler, okul bahçelerine çıkarak ihtiyaçlarını giderdi. Oturumlar arasındaki dinlenme süresinde, öğrencilere kuru meyveli yulaf bar, ceviz, kuru üzüm ve sudan oluşan beslenme paketi; velisi tarafından beslenme paketi talep edilmeyen öğrencilere ise sadece su dağıtıldı. Sınavın ardından Aydın Kurs Genel Merkez'den uzmanlar, öğrencilerle yaptıkları değerlendirmeler doğrultusunda sınav sorularını ders ders yorumladı.

TÜRKÇE

Türkçe testinde 4 adet çeldiricili ve zor soru olduğu belirtiliyor. Soruların genel olarak uzun olduğu, özellikle paragraf sorularının süre yönetimini zorlaştırdığı ifade edildi. Bu yıl cümlenin ögeleri konusundan soru sorulmuş. Cümlede anlam sorusu eleyici olmuş. Ayrıca fiilde çatı, anlatım bozukluğu, yazım kuralları ve noktalama işaretleri konularından birer soru yer almış. Grafik ve görsel okuma sorularının sayısının fazla olduğu belirtiliyor. Sözel bölümün genel olarak MEBİ örnek sorularına yakın olduğu yorumları yapıldı. Öğrenciler, özellikle Türkçe dersinde iki şık arasında kaldıklarını ve çeldiricilerin fazla olduğu sorularla karşılaştıklarını ifade etti.

MATEMATİK

Matematikte 5 sorunun doğrudan kazanım sorusu, diğer soruların ise beceri temelli ve problem ağırlıklı olduğu belirtiliyor. Genel olarak matematik testi, öğrencileri en çok zorlayan derslerden biri olmuş. Yaklaşık 3-4 sorunun ayırt edici ve zorlayıcı olduğu ifade edildi. Özellikle doğrusal denklemler ve üçgenler konularından gelen bazı sorular öğrencileri düşündürmüş. Öğrenciler matematik testini genel olarak "yarı yarıya" düzeyinde değerlendirmiş.

FEN BİLİMLERİ

Fen sorularının geçen yıla göre daha uzun olduğu ancak genel olarak daha kolay bulunduğu belirtiliyor. Soruların 2025 LGS Fen Bilimleri sorularına benzer olduğu ve seçeneklerin net olduğu ifade edildi. Bir adaptasyon sorusunun düşündürücü olduğu belirtilirken, öz ısı konusundaki bir sorunun da ayırt edici olduğu vurgulandı. Deney yorumlama ve grafik okuma sorularının ağırlıklı olduğu ifade edildi. Genel değerlendirmelerde fen dersinin kolay olduğu yönünde görüşler öne çıktı. Soruların MEBİ sorularına yakın olduğu belirtildi.

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DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

Din Kültürü testinde 2-3 sorunun zor olduğu belirtiliyor. Bilgi ve kavram sorularının zorlayıcı olduğu iletiliyor. Özellikle 1-2 sorunun ayırt edici nitelikte olduğu yönünde değerlendirmeler yapıldı. Öğrenciler tarafından zor bulunan derslerden biri olarak gösterildi.

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

Genel olarak kolay bulunduğu ifade edildi. Ancak bazı öğrenciler özellikle birkaç soruda iki şık arasında kaldıklarını ve çeldiricilerin bulunduğunu belirtti.

İNGİLİZCE

İngilizce testinin genel olarak kolay olduğu yönünde görüşler bulunuyor.

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GENEL DEĞERLENDİRME

İlk değerlendirmelere göre sınav genel olarak yapılabilir düzeydeydi. Öğrencileri en çok zorlayan noktalar Türkçe testindeki uzun ve çeldiricili sorular ile matematikteki bazı seçici sorular oldu. İyi düzeydeki öğrencilerle yapılan görüşmelerde, sayısal derslerde soruların bilgi gerektiren orta düzeyde olduğu; sözel derslerde ise çeldiricilerin daha fazla olduğu ifade edildi. Özellikle Türkçe ve İnkılap Tarihi derslerinde öğrencilerin iki seçenek arasında kaldıkları soruların bulunduğu belirtildi.

KORKMAYIN

Bu arada sınavın herkes için zor olması ilk başta kulağa korkunç gelse de aslında sıralama sınavlarının doğası gereği kötü bir şey değildir, hatta belli açılardan daha adildir. Herkesin netleri ve puanları düşer. Puanlar düşse de öğrencilerin sıralamadaki yeri (yüzdelik dilimi) korunur. Yani 480 puanla girilen bir okula, sınav zor olduğunda 460 puanla girmek mümkün hale gelir.

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