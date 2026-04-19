Beşiktaş’ın Samsunspor ile oynayacağı karşılaşmanın VAR ve AVAR hakemleri de belli oldu. Mücadelede VAR’da Abdullah Özer Özden, AVAR’da ise Suat Güz görev yapacak. Kritik maçta hakem kararları kadar VAR odasından gelecek müdahaleler de karşılaşmanın seyrini etkileyecek.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yarın Samsunspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Mücadele Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak.

Ligde oynadığı 29 müsabakada 16 galibiyet, 7 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, haftaya 55 puanla 4. sırada girdi. Süper Lig'de 29 maçta 9 galibiyet, 12 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşayan Samsunspor ise, topladığı 39 puanla 7. sırada bulunuyor. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maç 1-1 berabere tamamlanmıştı.

Söz konusu müsabakada hakem Gürcan Hasova düdük çalacak. Hasova’nın yardımcılıklarını Murat Tuğberk Curbay ile Esat Sancaktar yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Burak Pakkan olacak. Samsunspor - Beşiktaş mücadelesinde VAR’da Abdullah Özer Özden, AVAR’da da Suat Güz görev yapacak.

