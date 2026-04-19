Beşiktaş'ta Gedson Fernandes harekatı: Transfer planı belli oldu
Beşiktaş eski yıldızını yeniden kadrosuna katmayı hedefliyor. Rusya’ya gittiği için pişman olan ve siyah beyazlı formayı özleyen Portekizli oyuncu için Spartak Moskova ile görüşmeler başladı. İlk plan Gedson Fernandes’i kiralamak.
- Gedson Fernandes, 2025 yazında 20 milyon avro bedelle Spartak Moskova'ya transfer olmuştu.
- Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, Gedson'u gelecek sezon için istiyor.
- Spartak Moskova, Gedson'un yıllık ücretinin karşılanması şartıyla transferine sıcak bakıyor.
- Gedson, Spartak Moskova'ya transfer olmadan önce Beşiktaş'tan sezon başına 1,7 milyon avro kazanıyordu.
- Gedson, Spartak Moskova'da 27 maçta 5 gol ve 3 asistlik performans gösterdi.
MURAD TAMER - Beşiktaş’ın eski yıldızı Gedson Fernandes’in geri dönüş ihtimali doğdu. Portekizli orta saha, 2025 yazında 20 milyon avro bedelle Spartak Moskova’ya transfer olmuştu. Sergen Yalçın’ın gelecek sezon için Gedson’u çok istemesi üzerine Rus ekibiyle temaslar başladı. Moskova’da yıllık 4 milyon avro kazanan Gedson’un kiralık olarak kadroya katılması hedefleniyor. Rus kulüplerinin UEFA organizasyonlarında yer almaması sebebiyle Spartak Moskova’ya gittiği için pişman olan Gedson da Beşiktaş’a dönmeyi istiyor.
GARANTİ TRANSFER
Siyah beyazlı yönetim, Gedson’un hem mutsuz olması hem de Beşiktaş’a dönmek istemesi sebebiyle avantajlı durumda. Rus kulübünün bu transfer için tek bir şartı var; yıllık ücretin karşılanması. Oyuncular arasındaki maaş bütçesini dengelemek isteyen yönetim, yıllık ücretin belli bir bölümünü karşılama teklifinde bulunacak. İstanbul’a dönerse uyum problemi yaşamayacak olan Gedson Fernandes, Spartak Moskova’ya transfer olmadan önce Beşiktaş’tan sezon başına 1,7 milyon avro kazanıyordu.
8 GOLE KATKI
Beşiktaş’ın 20 milyon avro bonservis bedeli karşılığında S. Moskova’ya sattığı Gedson Fernandes Rus ekibinde 27 maçta 5 gol, 3 asistlik performans sergiledi.