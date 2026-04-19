TFF 2. Lig’de sezonun son haftalarına girilirken şampiyonluk düğümü çözülmek üzere. Ligin zirvesinde yer alan Bursaspor, 33. hafta mücadelesinde sahasında Somaspor’u ağırlayacak. Maç öncesi futbolseverler ''Bursaspor Somaspor maçı canlı yayın hangi kanalda, saat kaçta?'' sorularına cevap ararken canlı yayın bilgileri maça dair detaylar da netlik kazandı.

Sezona iddialı bir başlangıç yapan Bursaspor 33. haftaya 74 puanla lider olarak giriyor. En yakın takipçisi Aliağa FK ile arasında önemli bir fark bulunan Bursa temsilcisi, Somaspor karşısında alacağı en az 1 puanla şampiyonluğunu ilan edebilecek. Peki, Bursaspor Somaspor maçı canlı yayın hangi kanalda, saat kaçta?

Bursaspor Somaspor maçı canlı yayın hangi kanalda, saat kaçta? Şampiyonluk için geri sayım!

BURSASPOR SOMASPOR MAÇI CANLI YAYIN HANGİ KANALDA?

TFF 2. Lig’de haftanın en kritik karşılaşmalarından biri olan Bursaspor Somaspor maçı AS TV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Şampiyonluğun kilidini açacak karşılaşma futbolseverler tarafından canlı takip edilebilecek.

Bursaspor Somaspor maçı canlı yayın hangi kanalda, saat kaçta? Şampiyonluk için geri sayım!

BURSASPOR SOMASPOR MAÇI NEREDE İZLENİR?

Bursaspor Somaspor maçını tüm futbolseverler AS TV kanalından izleyebilecekler. Kanal; D-Smart, Kablo TV, Turkcell TV+, Tivibu ve Digitürk platformları üzerinden erişime açık olacak. Ayrıca uydu üzerinden Türksat 4A frekans bilgileriyle de izlenebilecek.

Bursaspor Somaspor maçı canlı yayın hangi kanalda, saat kaçta? Şampiyonluk için geri sayım!

AS TV FREKANS BİLGİLERİ

AS TV, D-Smart (96. kanal), Kablo TV (83. kanal), Turkcell TV+ (46. kanal), Tivibu (139. kanal) ve Digitürk (621. kanal) platformlarından izlenebilİYOR.

AS TV Güncel Uydu Frekans Bilgileri:

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 11425

Polarizasyon: V (Dikey)

Sembol Rate (SR): 30000

FEC: 2/3

Bursaspor Somaspor maçı canlı yayın hangi kanalda, saat kaçta? Şampiyonluk için geri sayım!

BURSASPOR SOMASPOR MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Bursaspor ile Somaspor arasında oynanacak bugünkü büyük mücadele AS TV üzerinden şifresiz olarak yayınlanacak.

Bursaspor Somaspor maçı canlı yayın hangi kanalda, saat kaçta? Şampiyonluk için geri sayım!

BURSASPOR SOMASPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Bursaspor Somaspor maç 19 Nisan 2026 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma saat 15.00'te Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu’nda oynanacak.

Bursaspor Somaspor maçı canlı yayın hangi kanalda, saat kaçta? Şampiyonluk için geri sayım!

BURSASPOR SOMASPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Bursaspor Somaspor maçında düdük Emrullah Baydar’da olacak. Yardımcı hakemlik görevlerini Ali İmran Genli ve Semih Tuna üstlenirken, dördüncü hakem olarak Batuhan Bayar görev yapacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası