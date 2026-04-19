Meteoroloji’nin dün sarı kodla uyardığı Mardin’de sağanak sonrası evleri su bastı, araçlar sular altında kaldı. Mahsur kalanlar itfaiye tarafından kurtarılırken, Meteoroloji’den yeni bir uyarı daha geldi. Mardin dahil 6 ili uyaran Meteoroloji yağışların yarın akşama kadar süreceğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı’nın dün sarı kod yayınlayarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak uyarısı yaptığı Mardin’de sağanak yağış gece saatleri itibariyle etkisini gösterdi. Mardin’in Midyat ilçesinde etkili olan sağanak yağışının ardından bazı ev ve işyerlerini su bastı, araçlar sular altında kaldı.

Meteoroloji hem saat hem ikinci sarı kodu verdi! Mardin’de evleri su bastı, insanlar mahsur kaldı

EVLERİ SU BASTI

Yağış ve sel anları çevredeki güvenlik kameralarına yansırken, su basan evlerden birinde mahsur kalan kadın itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yeni Mahalle’de ise sel sularının yükselmesiyle mahalle Venedik’e döndü.

6 İLE YENİ UYARI

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi, Mardin dahil 6 ili kuvvetli yağış için yeniden uyardı.

Yapılan açıklamada, şöyle denildi:

Bölgemizde bugün öğle saatlerinden itibaren Şanlıurfa'nın doğusu ve Diyarbakır, Batman, Siirt, Mardin ile Şırnak çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Pazartesi akşam saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli olması beklenen yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İşte sarı kod verilen 6 il;

İl Beklenen Hava Durumu Şanlıurfa (Doğu) Yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış Diyarbakır Yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış Batman Yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış Siirt Yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış Mardin Yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış Şırnak Yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış

“SARI" VE "TURUNCU" KOD

Öte yandan İçişleri Bakanlığı da dün bazı iller için "sarı" ve "turuncu" kodlu uyarıda bulunmuştu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Türkiye haritasını paylaşan Bakanlık Şanlıurfa, Adıyaman, Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkari çevreleri ile Malatya ve Elazığ'ın güney kesimlerinde kuvvetli, Mardin çevreleri ile Diyarbakır'ın batı, Batman'ın güney kesimlerinde kuvvetli ve çok kuvvetli, Siirt ve Şırnak çevreleri ile Diyarbakır'ın doğu, Batman'ın kuzey kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini bildirmişti.

