Ankara’nın sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimine katkı sağlayan isimleri onurlandırmak amacıyla düzenlenen “AHİD – Ankara’ya Değer Katanlar Ödül Gecesi”, Divan Otel’de gerçekleştirilen şık bir organizasyonla sahiplerini buldu.

Ankaralılar ve Ankara’ya Hizmet Edenler Derneği (AHİD) tarafından düzenlenen bu özel gece; siyaset, iş dünyası, sivil toplum ve bürokrasi camiasından çok sayıda önemli ismi bir araya getirdi.

Davetliler arasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu, AK Parti Ankara Milletvekilleri Kurtcan Çelebi, Ahmet Fethan Baykoç, Mustafa Nedim Yamalı, Zeynep Yıldız, MHP Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya, CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker, Yeni Yol Partisi Ankara Milletvekili Av İdris Şahin, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, MHP Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan, Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ATO Başkanı Gürsel Baran, Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, TŞOF Başkanı Mehmet Yiğiner, Ankaragücü Başkanı İlhami Alparslan, Gençlerbirliği Başkanı Haydar Arda Çakmak, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk, Başkent Üniversitesi Kurucusu Prof Dr Mehmet Haberal, Rektörler, Büyükelçiler, Oda Başkanları, STK Başkanları, AHİD Üyeleri ve yabancı bürokratlar da yer aldı.

AHİD, 41. yılında ödül töreni düzenledi

Gecenin ev sahipliğini üstlenen AHİD Başkanı Hilmi Yaman, yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

"Ankara’ya değer katan, şehrimizin gelişimine katkı sağlayan ve toplumsal fayda üreten kişi ve kurumları onurlandırmak amacıyla düzenlediğimiz bu anlamlı gecede, başkentimizin ortak hafızasına ve geleceğine katkı sunan isimleri bir araya getirdik. AHİD olarak Ankara’ya hizmet edenlerin emeklerinin görünür olmasını önemsiyoruz."

AHİD, 41. yılında ödül töreni düzenledi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 41. Yıl Ödül Gecesi'ndeki konuşmasında, Ankara'nın Türkiye'nin ekonomisi için çok önemli bir şehir olduğunu söyledi.

AHİD, 41. yılında ödül töreni düzenledi

Türkiye ekonomisinde iki tane önemli unsur olduğunu ve bunların çözülmesi halinde Türkiye'nin tüm sorunlarının üstesinden gelebileceğini dile getiren Bayraktar, "Türkiye sanayisinde ihracatın katma değerli hale gelmesi lazım. Türkiye bugün 270 milyar dolar üzerinde ihracat yapıyor. Çok önemli bir üretim ülkesi, çok önemli bir üretim kabiliyeti, güçlü bir teşebbüsümüz var. Daha katma değerli üretmiyor sanayimiz. İşte, Ankara bunun için önemli çünkü burası savunma sanayinin ve yazılım sektörünün merkezi." diye konuştu.

AHİD, 41. yılında ödül töreni düzenledi

Gecenin ana sponsorlarından Ankara’nın ilk lüks markalı gayrimenkul projesi olan Ankara Rezidans bu Elie Saab firması ve Ankara Bordo inşaat ise ödüllerini Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu’dan aldı. Gecede Arabica Coffee ödül alırken diğer firmalar da teşekkür plaketi aldı. Ödül ve plaket takdimi sonunda derneğin genç seymenleri de gösteri yaptı.

AHİD, 41. yılında ödül töreni düzenledi

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