Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kapanış töreninde konuşma yapmak üzere sahneye çıktığı sırada gençlerin sürpriziyle karşılaştı.

Krasnoyarsk’ta yetenekli çocuklar ve gençler için düzenlenen Rusya çapındaki "Büyük Değişim" yarışmasının final töreninde sıra dışı bir an yaşandı.

Bilimden sanata, teknolojiden yaratıcılığa kadar 12 farklı kategoride projelerin yarıştığı organizasyonda, kazanan 300 öğrencinin özel donanımlı bir trenle tüm Rusya’yı kapsayan bir tur ile ödüllendirileceği açıklandı.

Krasnoyarsk’ı "Rusya’nın coğrafi merkezi" olarak niteleyen Putin, jestinin ardından salonda toplanan binlerce yarışmacı ve davetliyi selamlayarak konuşmasına başladı.

Tören sunucusu Denis'in attığı pası geri çeviren Putin, sahnede karşılıklı paslaşarak salonda renkli anların yaşanmasına neden oldu.

"BÜYÜK DEĞİŞİM" PROJESİ NEDİR?

Rusya’da gençler ve yetenekli çocuklar için hayata geçirilen en büyük çaplı projelerden biri olan "Büyük Değişim" yarışması, yenilikçi fikirleri desteklemeyi amaçlıyor. Krasnoyarsk’taki final etkinliğinde sergilenen tablonun ardından, dereceye giren öğrencilerin tren turu kapsamında ülkenin birçok bölgesini ziyaret ederek projelerini tanıtmaya devam edeceği bildirildi.

Putin’in genç sunucuyla sahnede yakaladığı futbol diyaloğu sosyal medyada ve ülke basınında kısa sürede geniş yer bulurken, devlet başkanının salondaki rahat ve samimi tavırları Krasnoyarsk'taki törenin en çok konuşulan detayı oldu.