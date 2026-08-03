Törene, Kazakistan Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı Yerlan Nısanbayev, Rusya Adalet Bakanı ve Amur Kaplanı Merkezi Denetleme Kurulu Başkanı Konstantin Çuyçenko'nun yanı sıra bilim insanları, uluslararası doğa koruma kuruluşlarının temsilcileri ve projede görev alan uzmanlar katıldı.

Kazakistan'da 70 yılı aşkın süre önce yok olan kaplanları yeniden bozkırlara kazandırmak amacıyla ilk kez bir Amur kaplanı doğal hayat alanına bırakıldı.

Bugün tarihi bir ana tanıklık ettiklerini belirten Nısanbayev, " Kaplanların Kazakistan'dan yok olmasının üzerinden 70 yılı aşkın süre geçtikten sonra ilk kaplan yeniden tarihi hayat alanına bırakıldı. Bu, devletimizin, Rus meslektaşlarımızın, bilim insanlarının ve uluslararası ortaklarımızın yıllardır yürüttüğü çalışmaların sonucudur. Önümüzde kaplanların izlenmesi ve sürdürülebilir bir popülasyon oluşturulması için büyük bir çalışma var." dedi.

Bakan Nısanbayev, yaptığı konuşmada, k aplanların tarihi hayat alanlarına dönüşünün Kazakistan, Rusya ve uluslararası ortakların uzun yıllara dayanan ortak çalışmasının sonucu olduğunu belirtti.

Kaplan, uydu sistemi, fotokapanlar ve diğer modern izleme yöntemleriyle 24 saat boyunca uzmanlar tarafından takip edilecek.

Yapılan incelemelerin ardından tek başına doğada yaşayabilecek durumda olduğuna karar verilen Ümit'e, serbest bırakılmadan önce hareketlerinin anlık olarak takip edilmesini sağlayacak GPS/GSM uydu takip tasması takıldı.

Erkek kaplan ile yavruların veteriner ve davranış testlerinin tamamlanmasının ardından doğal hayata bırakılıp bırakılmayacağına karar verilecek.

İkisi yetişkin, ikisi yavru olmak üzere ülkeye getirilen diğer erkek kaplan ile iki yavru kaplan, İle-Balhaş Devlet Doğa Rezervi'ndeki özel adaptasyon alanlarında uzmanların gözetiminde gelişim ve davranış süreçlerini sürdürüyor.

Ümit, Mayıs 2026'da Rusya'nın desteğiyle Kazakistan'a getirilen dört Amur kaplanından biri.

Ümit'in salındığı İle Nehri Vadisi ile Güney Balhaş bölgesi, tarih boyunca Turan kaplanlarının doğal hayat alanı olarak biliniyor. Tugay ormanları ve zengin av hayvanı varlığı sayesinde bölge, Orta Asya'nın en büyük yırtıcılarından biri olan Turan kaplanına ev sahipliği yapıyordu.

KAZAKİSTAN'DA TAMAMEN YOK OLDU

Ancak 20. yüzyılın ortalarında doğal hayat alanlarının tahrip edilmesi, yabani toynaklı hayvanların azalması ve kaçak avcılık nedeniyle Turan kaplanı Kazakistan'da tamamen yok oldu.