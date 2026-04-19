Bahar havası Türkiye’de kısa süre etki gösterirken, sağanak yeniden yola çıktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugünkü raporunda 24 ili sağanak yağış, sel ve hortum riskine karşı uyardı. Öte yandan Erzurum ve Kars’ta ise kar yağışı etkili olmaya devam edecek. İşte sağanak yağış beklenen iller ve son uyarılar…

Türkiye’nin hava durumu haritası yeniden değişirken Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni bir harita yayınladı. Son rapora göre hava sıcaklığı bugün kuzey ve iç kesimlerde azalarak mevsim normalleri altında, diğer yerlerde normalleri civarında seyredecek. Meteoroloji Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da sağanak yağışın etkili olacağını belirterek sel ve hortum felaketine karşı da uyardı.

Meteoroloji'den peş peşe uyarılar, hava tersine döndü! 24 ilde sağanak ve fırtına kapıda

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda şöyle denildi:

Yağışların, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Bitlis, Şırnak ve Hakkâri çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

RÜZGAR UYARISI

Öte yandan Meteoroloji, şiddetli rüzgar için de uyardı. Rüzgarın Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiği bildirildi.

HAVA SICAKLIĞI

Kuzey ve iç kesimlerde azalarak mevsim normalleri altında, diğer yerlerde normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

ÇIĞ RİSKİ

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunduğu da belirtildi.

24 İLDE SAĞANAK YOLDA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün bugünkü raporunda sağanak uyarısı yapılan iller şöyle;

İller Sakarya Antalya Hatay Adana Ankara Eskişehir Kayseri Konya Bolu Düzce Kastamonu Zonguldak Amasya Rize Samsun Trabzon Erzurum Kars Malatya Van Diyarbakır Gaziantep Siirt Şanlıurfa

Öte yandan Meteoroloji Erzurum ve Kars'ta ise kar yağışının devam edeceğini belirtti.

