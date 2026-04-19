Meteoroloji’den peş peşe uyarılar, hava tersine döndü! 24 ilde sağanak ve fırtına kapıda
Bahar havası Türkiye’de kısa süre etki gösterirken, sağanak yeniden yola çıktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugünkü raporunda 24 ili sağanak yağış, sel ve hortum riskine karşı uyardı. Öte yandan Erzurum ve Kars’ta ise kar yağışı etkili olmaya devam edecek. İşte sağanak yağış beklenen iller ve son uyarılar…
Türkiye’nin hava durumu haritası yeniden değişirken Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni bir harita yayınladı. Son rapora göre hava sıcaklığı bugün kuzey ve iç kesimlerde azalarak mevsim normalleri altında, diğer yerlerde normalleri civarında seyredecek. Meteoroloji Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da sağanak yağışın etkili olacağını belirterek sel ve hortum felaketine karşı da uyardı.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda şöyle denildi:
Yağışların, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Bitlis, Şırnak ve Hakkâri çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
RÜZGAR UYARISI
Öte yandan Meteoroloji, şiddetli rüzgar için de uyardı. Rüzgarın Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiği bildirildi.
HAVA SICAKLIĞI
Kuzey ve iç kesimlerde azalarak mevsim normalleri altında, diğer yerlerde normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
ÇIĞ RİSKİ
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunduğu da belirtildi.
24 İLDE SAĞANAK YOLDA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün bugünkü raporunda sağanak uyarısı yapılan iller şöyle;
|İller
|Sakarya
|Antalya
|Hatay
|Adana
|Ankara
|Eskişehir
|Kayseri
|Konya
|Bolu
|Düzce
|Kastamonu
|Zonguldak
|Amasya
|Rize
|Samsun
|Trabzon
|Erzurum
|Kars
|Malatya
|Van
|Diyarbakır
|Gaziantep
|Siirt
|Şanlıurfa
Öte yandan Meteoroloji Erzurum ve Kars'ta ise kar yağışının devam edeceğini belirtti.