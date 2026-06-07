Yunanistan son dakika bir depremle sallandı. Kandilli Rasathanesi, Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarında 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Son dakika deprem haberi... Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarında, saat 13.02'de 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre deprem, yerin 5,7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

ATİNA VE ÇEVRESİ SALLANDI

Merkez üssü olarak Halkida kentine yakın noktada meydana gelen deprem, başkent Atina ve Volos kentlerinden de hissedildi.

Ayrıntılar geliyor...

Haberle İlgili Daha Fazlası