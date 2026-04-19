2026 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın ardından adayların merakla beklediği soru kitapçığı ve cevap anahtarı erişime açıldı. 19 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilen sınav sonrası Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan duyuruyla birlikte adaylar, sınav sorularına ve doğru cevaplara ulaşabiliyor. Peki, EKPSS sonuçları ne zaman belli olacak? İşte EKPSS 2026 sonuç açıklanma tarihi...

ÖSYM'nin yaptığı duyuruya göre EKPSS temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının belirli bir bölümü adayların incelemesine sunuldu. Sınava katılım sağlayan adaylar ise kendi soru dizilimlerine ait tüm sorulara, ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden erişebilecek.

ÖSYM’nin açıkladığı takvime göre adaylar, sınav sorularını 10 gün boyunca inceleyebilecek. Süreç 29 Nisan 2026 tarihinde saat 23.59 itibarıyla sona erecek.

İşte ÖSYM'nin duyurusu;

''DUYURU

(19 Nisan 2026)

2026-EKPSS: Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı

19 Nisan 2026 tarihinde uygulanan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın (2026-EKPSS) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının %10’u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 19 Nisan 2026 tarihinde saat 13.45'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün boyunca erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı’nın görüntüleme süreci 29 Nisan 2026 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayımlanamaz.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI''

EKPSS SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan resmi sınav takvimine göre 2026-EKPSS sonuçları 14 Mayıs 2026 tarihinde ilan edilecek. Adaylar sonuçlarını yine ÖSYM’nin resmi sistemi üzerinden öğrenebilecek.

