2026 EKPSS sınav saati ve süresi, sınava girecek adayların gündeminde yer alıyor. ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın süresi ve bitiş saatleri netlik kazandı.

2026 EKPSS sınav detayları, 19 Nisan’da sınava katılacak adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Türkiye genelinde uygulanacak sınav öncesinde giriş saatleri ve sınav süresi belli oldu.

EKPSS SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

2026 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS), 19 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek. ÖSYM’nin açıkladığı bilgilere göre sınav saat 10.15’te başlayacak. Adayların sınav binalarına girişleri ise saat 10.00 itibarıyla tamamlanacak.

Sınav toplam 60 sorudan oluşacak. EKPSS’nin standart sınav süresi 60 dakika olarak uygulanıyor. Ancak adayın engel durumuna göre ÖSYM tarafından ek süre verilebiliyor ve bu durumda toplam süre 80, 90 ya da 100 dakikaya kadar çıkabiliyor. Bu nedenle sınav süresi adayın dahil olduğu engel grubuna göre değişiklik gösterebiliyor.

EKPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından paylaşılan takvime göre 2026 EKPSS sonuçları 14 Mayıs tarihinde açıklanacak. Adaylar sonuçlarını ÖSYM’nin resmi sistemi üzerinden öğrenebilecek.

Açıklanan sınav sonuçları 4 yıl boyunca geçerli olacak. Bu süre zarfında adaylar kamu kurumlarına yapılacak yerleştirmelerde tercih hakkına sahip olacak.

