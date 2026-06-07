Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, seçim sonuçlarının gelmeye başlamasının ardından açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli genel kurulda Aziz Yıldırım ile başkanlık yarışı veren Hakan Safi, seçim sonuçlarının gelmesinin ardından açıklama yaptı.

"AZİZ BAŞKAN'I TEBRİK EDİYORUM"

Aziz Yıldırım'ı seçim başarısından dolayı kutlayan Safi, "Bugün Fenerbahçemizin olağanüstü seçiminin sonuçlarını takip ediyoruz. Gördüğümüz kadarıyla yeniliyoruz. Bu açıklamayı yapmak doğru olacak. Fenerbahçe camiasının sandığı namustur. Fenerbahçe camiası böyle istedi. Heyecan ve nefes getirmeye çalıştım. Fenerbahçe'ye ciddi yatırımlar ve ciddi transferler sözü verdim. Kontratlarını da yaptım. Takdiri Fenerbahçe camiası başka türlü anlıyor. Eskiden yana, eskiyle yaşamayı seviyor. Aziz Başkan'ı tebrik ediyorum. İnşallah başarılı olur. Ben Fenerbahçe'nin neferiyim, emrindeyim. Camiamız böyle uygun görmüş, rakibi kutluyorum." diye konuştu.

"FENERBAHÇE'NİN HER ZAMAN NEFERİYİM, EMRİNDEYİM"

Destek verenlere teşekkür eden ve Fenrbahçe'nin emrinde olduğunun altını çizen Safi, "Bizlere oy veren değerli camiama çok çok teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olsun var olsunlar. Bize inanmışlar. Diğer tarafta da bize oy vermeyenler var, onları da anlamak lazım. Nasıl bir Fenerbahçe hayal ediyorlar, nasıl Fenerbahçe olmasını istiyorlar. Zamanla çıkacak bunlar meydana. Nasıl bir Fenerbahçe olduğunu da hep beraber seyredeceğiz. Fenerbahçe'nin her zaman neferiyim, emrindeyim. Sorumluluklarımı devam ediyorum. Gerekli istişareleri yaparak önümüzü şekillendireceğiz. Her şey Fenerbahçe için!" dedi.

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