2026 EKPSS için geri sayım sürerken adaylar sınav tarihi, saat bilgisi ve giriş belgesi detaylarını araştırıyor. ÖSYM tarafından yayımlanan takvimle birlikte sınav sürecine ilişkin önemli bilgiler netleşti.

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) kapsamında kamu kadrolarında görev almak isteyen adaylar için kritik süreç başladı. Sınav günü yaklaşırken, adaylar sınav saatine ve giriş belgesi işlemlerine odaklandı.

EKPSS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan takvime göre 2026 EKPSS, 19 Nisan 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınavın başlama saati 10.15 olarak duyuruldu.

ÖSYM tarafından yapılan uyarıya göre adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Bu nedenle adayların sınav saatinden önce sınav merkezinde hazır bulunmaları gerekiyor.

EKPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ EKRANI (ÖSYM)

2026 EKPSS sınav giriş belgeleri 9 Nisan 2026 tarihinde erişime açıldı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden öğrenebiliyor.

Sınav giriş belgesi, adayların sınava katılımı için zorunlu belgeler arasında yer alıyor. Adayların T.C. kimlik numarası ve aday şifreleri ile ais.osym.gov.tr adresine giriş yaparak belgelerini görüntülemesi ve çıktı alması gerekiyor. Ayrıca sınav günü kimlik belgesi ile birlikte bu evrakın yanında bulundurulması şart.

Sıkça Sorulan Sorular EKPSS giriş belgesi nereden alınır? Sınav giriş belgesi ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden alınır. Adaylar ais.osym.gov.tr adresine giriş yaparak belgelerini indirebilir. Belgeyi sınav günü yanlarında bulundurmaları zorunludur. EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimine göre 2026 EKPSS sonuçları 14 Mayıs 2026 tarihinde açıklanacak. Sonuçlar yine ÖSYM’nin resmi sistemi üzerinden erişime açılacak. Adaylar puanlarını online olarak öğrenebilecek.

Haberle İlgili Daha Fazlası