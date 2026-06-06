Yılın ilk yarısının sonuna yaklaşılırken asgari ücrette ara zam beklentisi yeniden gündemin üst sıralarına çıktı. Ocak 2026 itibarıyla net 28 bin 75 lira 50 kuruş olarak uygulanmaya başlayan asgari ücretin, son aylarda artan hayat maliyetleri karşısında yeterli olup olmadığı tartışılıyor. Gözler ise ''Asgari ücrete ara zam olacak mı, Temmuz'da zam gelir mi?'' sorularının cevaplarına çevrildi.

Enerji, ulaşım, kira ve gıda fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle milyonlarca çalışan Temmuz ayında yeni bir ücret düzenlemesi yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından asgari ücretle ilgili beklentiler yeniden güçlenirken gözler gelebilecek muhtemel açıklamalara çevrildi. Peki, asgari ücrete ara zam olacak mı, Temmuz'da zam gelir mi?

Asgari ücrete ara zam olacak mı, Temmuz'da zam gelir mi?

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM OLACAK MI?

Milyonlarca çalışanın gündeminde Temmuz ayında asgari ücrete ek zam yapılıp yapılmayacağı sorusu yer alıyor. Açıklanan son enflasyon rakamları nedeniyle ara zam beklentisi yeniden güçlenmiş durumda.

Şu an için hükümet tarafından asgari ücrete ara zam yapılacağına ilişkin resmi bir karar alınmadı. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, yaptığı değerlendirmede asgari ücrete yönelik yeni bir çalışmanın gündemlerinde bulunmadığını ifade etti.

Asgari ücrete ara zam olacak mı, Temmuz'da zam gelir mi?

Fakat ekonomik gelişmeler ve enflasyondaki seyir nedeniyle Temmuz ayına yaklaşılırken ara zam tartışmaları devam ediyor. Bilhassa son aylarda kira, gıda, ulaşım ve enerji giderlerinde yaşanan artışlar, çalışanların alım gücü üzerindeki baskıyı artırmış durumda.

Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş ise mevcut ekonomik koşulların çalışanlar açısından yeniden değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, asgari ücrette güncelleme yapılmasının önünde yasal bir engel bulunmadığını ifade etti. Karakaş'ın ifadelerine göre yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında çalışanların desteklenmesi oldukça mühim.

Asgari ücrete ara zam olacak mı, Temmuz'da zam gelir mi?

TEMMUZ'DA ARA ZAM GELİR Mİ?

Temmuz ayında asgari ücret artışı yapılacağına yönelik kesin bir karar açıklanmadı. Ara zam konusuysa kamuoyunda ve ekonomi çevrelerinde yakından takip edilmeye devam ediyor.

Uzmanlar, yıl içerisinde ücret güncellemesi yapılabilmesi için yasal açıdan herhangi bir engel olmadığını belirtiyor. Geçmiş yıllarda yüksek enflasyon dönemlerinde asgari ücretin yıl içinde birden fazla kez artırıldığı örnekler de bulunuyor.

Asgari ücrete ara zam olacak mı, Temmuz'da zam gelir mi?

Mayıs ayında yıllık enflasyon yüzde 32,61 olarak açıklanırken, birçok temel harcama grubunda fiyat artışları devam etti. Temmuz ayına kadar açıklanacak ekonomik veriler ve hükümetten gelebilecek değerlendirmeler, ara zam konusunda belirleyici olacak.

Resmi makamlar tarafından ara zamma dair nihai karar ve açıklamalar takip edilmeye devam ediliyor.

Asgari ücrete ara zam olacak mı, Temmuz'da zam gelir mi?

2026 ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından yapılan görüşmelerin ardından 2026 yılı için net asgari ücret 28 bin 75 lira 50 kuruş olarak belirlenmişti. Söz konusu ücret 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe girdi.

Temmuz ayında yeni bir düzenleme yapılmaması halinde mevcut ücret yıl boyunca geçerliliğini koruyacak.

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