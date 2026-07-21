Tekne köprüye çarpmış, gemi personeli can vermişti! Haliç'teki facianın görüntüsü ortaya çıktı!
Haliç'te yolcu teknesinin köprü ayağına çarpması sonucu denize düşerek hayatını kaybeden Yasin Konya’nın düştüğü anların görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, Konya'nın hareket halindeki teknenin burun kısmında korkuluklara yaslanarak elindeki telefonla konuştuğu görüldü.
19 Temmuz günü Mehmet P. yönetimindeki ‘Hero' isimli tur teknesi Haliç'ten Eminönü istikametine ilerlemeye başladı. Tekne Atatürk Köprüsü'nün altından geçtiği sırada köprü ayağına çarptı.
8 SAAT SONRA BULUNDU
Çarpmanın etkisiyle teknenin baş kısmında bulunan 32 yaşındaki gemi personeli Yasin Konya dengesini kaybederek denize düştü. Ekiplerin yaklaşık 8 saat süren çalışmalarının ardından Konya'nın cansız bedenine ulaşıldı.
ÜMRANİYE’DE DEFNEDİLDİ
Konya, Ümraniye'deki Hazreti Ömer Camii'nde kılınan ikindi namazının ardından gözyaşları içinde defnedildi. Cenaze töreninde Konya'nın ailesi, sevenleri ve iş arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı.
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GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Yürek sızlatan olayın ardından yolcu teknesinin Atatürk (Unkapanı) Köprüsü'ne çarptığı, Yasin Konya’nın denize düştüğü anların kamera görüntüleri ortaya çıktı.
Görüntülerde, Konya'nın hareket halindeki teknenin burun kısmında korkuluklara yaslanarak elindeki telefonla ilgilendiği, teknenin köprüye temas etmesinin ardından Konya'nın dengesini kaybederek denize düştüğü görüldü.
NE OLMUŞTU?
Eminönü istikametine doğru giden yolcu teknesi, henüz belirlenemeyen nedenle Atatürk (Unkapanı) Köprüsü'ne temas etmişti. Teknede görevli Yasin Konya (32), temas sonucunda dengesini kaybederek denize düşmüştü.
İhbar üzerine bölgeye İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edilmişti. Ekiplerin arama çalışmaları sonucunda Konya'nın cesedine ulaşılmıştı.