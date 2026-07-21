Türkiye, Avrupa ve Balkan Şampiyonu milli sporcu ve milli hakem Ahmet Koç, uluslararası arenadaki başarılarına bir yenisini daha ekleyerek, Gürcistan'da düzenlenen NPC Dünya Şampiyonası'nda Open Bodybuilding kategorisinde Dünya 3.'sü oldu.

Yaklaşık 14 yıldır profesyonel spor kariyerini sürdüren, 20'ye yakın ulusal ve uluslararası organizasyonda yarışarak çok sayıda şampiyonluk ve derece elde eden Ahmet Koç, bugüne kadar Türkiye'yi her platformda başarıyla temsil ederek ay-yıldızlı bayrağımızı gururla dalgalandırdı.

Dünya Şampiyonası'ndaki önemli başarısının ardından Ahmet Koç, Hekim İlaç Tuzla Fabrikası'nı ziyaret etti. Ziyarette, elde ettiği uluslararası başarıların anısına kendisine hediye takdim edilirken, Hekim İlaç'ın spora ve sporcuya verdiği destek bir kez daha vurgulandı.

"HEDEFİM TÜRK BAYRAĞINI ZİRVEDE DALGALANDIRMAYA DEVAM ETMEK"

Ziyaret sırasında geleceğe yönelik hedeflerini paylaşan Ahmet Koç şu ifadeleri kullandı:

"33 yaşındayım. Türkiye, Avrupa ve Balkan Şampiyonuyum. Aynı zamanda milli sporcu ve milli hakem olarak ülkeme hizmet ediyorum. Yaklaşık 13-14 yıldır profesyonel olarak yarışıyor, ülkemi en iyi şekilde temsil etmek için mücadele ediyorum. Bugüne kadar 20'ye yakın yarışmada önemli dereceler elde ettim. Son olarak NPC Gürcistan Dünya Şampiyonası'nda Open Bodybuilding kategorisinde Dünya 3.'sü oldum. Bundan sonraki hedefim, sponsor desteğiyle yeniden uluslararası organizasyonlarda mücadele ederek Türk bayrağını en üst seviyelerde temsil etmeye devam etmek."

Milli Sporcu Ahmet Koçtan Hekim İlaça ziyaret

HDG SERIALS İLE : "SPORUN VE SPORCUNUN YANINDAYIZ"

Hekim İlaç yetkilileri ise milli sporcuların yalnızca elde ettikleri başarılarla değil, genç nesillere ilham veren duruşlarıyla da büyük değer taşıdığını belirterek şu değerlendirmede bulundu:

"Ülkemizi uluslararası platformlarda başarıyla temsil eden sporcularımızın yanında olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Ahmet Koç'un elde ettiği Dünya üçüncülüğü, yalnızca bireysel bir başarı değil; Türk sporunun disiplinini, azmini ve kararlılığını dünyaya gösteren önemli bir kazanımdır."

Açıklamada ayrıca, başarıların arkasında uzun yıllara yayılan emek, disiplin ve doğru desteğin bulunduğuna dikkat çekilerek, HDG Serials sporcu ürünleriyle profesyonel ve amatör sporcuların performans, dayanıklılık ve sağlıklı yaşam yolculuklarına katkı sunmaya devam edildiği ifade edildi.

BİLİMSEL YAKLAŞIM VE GÜVENİLİR SPORCU DESTEKLERİ

Hekim İlaç, tıp etiğinin temel prensiplerinden biri olan "Önce zarar verme" anlayışını esas alarak geliştirdiği ürünleri ile sporcuların güvenilir gıda takviyelerine ulaşmasını hedefliyor.

Bilimsel araştırmalar ışığında geliştirilen, kalite standartları en üst seviyede üretilen HDG Serials sporcu ürünleriyle hem elit sporcuların hem de aktif yaşamı benimseyen bireylerin yanında yer alan Hekim İlaç, Türk sporunun gelişimine katkı sağlamayı sürdürüyor.

TÜRK SPORUNA DESTEK SÜRECEK

Hekim İlaç, Cumhuriyetimizin değerlerine bağlılıkla; ülkemizi uluslararası arenada başarıyla temsil eden milli sporcuları desteklemeye, gençlerin spora yönelmesine katkı sunmaya ve Türk sporunun geleceğine yatırım yapmaya kararlılıkla devam edeceğini bir kez daha vurguladı.

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