16 yıl sonra sır perdesinin yavaş yavaş aralanmaya başladığı Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında ailenin avukatı Kemal Yavuz, konuştu. Yavuz “Bizim açımızdan en önemli iki konu hava hareketleri ve karbonmonoksit meselesidir. Baştan beri en önemli delil olarak bunu gördük" dedi. Yavuz, 2014’te Erzurum Dumlu Radar Mevzi Komutanlığı'nda yaptıkları keşif gezisinin “3 askeri jet helikopterin etki mesafesine girerek müdahale etti" tezini doğrular nitelikte olduğunu ifade etti.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ederken, ailenin avukatı Kemal Yavuz, önemli açıklamalar yaptı.

16 yıllık düğüm adım adım çözülüyor! Muhsin Yazıcıoğlu’nun aile avukatı açıkladı: En önemli delil olarak gördük

HAVA TEKNİK VERİLERİ

Avukat Yavuz, hava hareketlerine ilişkin teknik verilerin soruşturmanın en önemli kısmı olduğunu belirtti. Yavuz “Olay günü bölgede bulunan 3 askeri jetin, helikopterin etki mesafesine girerek müdahalede bulunduğu” iddiasını doğrulayabilecek radar kayıtlarının bulunduğu hard disklerin imha edildiğine ilişkin tutanaklara ulaştıklarını belirtti.

16 yıllık düğüm adım adım çözülüyor! Muhsin Yazıcıoğlu’nun aile avukatı açıkladı: En önemli delil olarak gördük

“EN ÖNEMLİ DELİL OLARAK BUNU GÖRDÜK”

Av. Yavuz, "Dosyada daha önce 179 klasör vardı. Bugün geldiğimiz noktada bu sayı 190'ın üzerine çıktı. Dosyanın içerisinde bizim açımızdan en önemli iki konu hava hareketleri ve karbonmonoksit meselesidir. Karbonmonoksitin nasıl oluştuğu ve bunun helikopterin düşmesine ya da düşürülmesine etkisinin ne olduğuna ilişkin çalışmalar devam ediyor. Ancak şu anda bizim en fazla üzerinde durduğumuz konu hava hareketleridir. Baştan beri en önemli delil olarak bunu gördük" dedi.

16 yıllık düğüm adım adım çözülüyor! Muhsin Yazıcıoğlu’nun aile avukatı açıkladı: En önemli delil olarak gördük

Yavuz, Erzurum Dumlu Radar Mevzi Komutanlığı'nda yapılan keşifte ulaşılan verilerin önemli sonuçlar ortaya koyduğunu söyledi.

16 yıllık düğüm adım adım çözülüyor! Muhsin Yazıcıoğlu’nun aile avukatı açıkladı: En önemli delil olarak gördük

“BU VERİLERİ KEŞİFTE ELDE ETTİK”

Yavuz, şöyle konuştu:

Bölgede 3 askeri jetin olduğu, bunlardan 2'sinin Çukurca tarafından birleşerek kol uçuşuyla olay mahalline geldiği, yaklaşık 24 bin fitten alçaldıkları, bunlardan birinin daha da aşağı kayarak helikopterin üzerinden yaklaşık 560 knot hızla geçtiği, ardından yeniden yükselerek yaklaşık 590 knot gibi çok yüksek bir hızla helikopter enkazının bulunduğu bölgenin üzerinden geçtiği anlaşılıyor. Bu verileri 14 Mart 2014 tarihinde Erzurum Dumlu Radar Mevzi Komutanlığı'nda yaptığımız keşifte elde ettik. Elde ettiğimiz teknik veriler, askeri jetlerin helikopterin etki mesafesine girerek müdahalede bulunduğunu gösteriyor.

Yavuz, bu keşiflerin yargı açısından tartışmasız delile dönüşebilmesi için askeri radar kayıtları ile savaş uçaklarının kendi radar ve görüntü kayıtlarının incelenmesi gerektiğini belirtti.

16 yıllık düğüm adım adım çözülüyor! Muhsin Yazıcıoğlu’nun aile avukatı açıkladı: En önemli delil olarak gördük

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“ELİMİZDE İMHA TUTANAĞI VAR”

Yavuz, soruşturma kapsamında 2025 yılında Diyarbakır'daki bir ana jet üssünde yapılan keşifte dikkat çekici bir kanıtlara ulaştıklarını ifade etti:

Önce radar kayıtlarıyla ilgili farklı açıklamalar yapıldı. Daha sonra 2025 yılında Diyarbakır'da yaptığımız keşifte, olay saatlerine isabet eden radar kayıtlarının bulunduğu hard diskin imha edildiğine ilişkin tutanakları gördük. Bu kayıtların gerçekten imha edilip edilmediğini bilemeyiz ancak elimizde imha tutanağı var. Bu nedenle bu delillerin bizden gizlendiğini, dosyaya gönderilmek istenmediğini açıkça gördük. Burada delil karartma şüphesi bulunduğunu düşünüyoruz.

"PİLOTLARIN İFADELERİ ALINMADI"

Yavuz, "Dosyada uçakların kimlikleri de pilotları da belli. Ancak bugüne kadar yalnızca 2 pilotun ifadesi alındı. Diğer pilotların ifadeleri dahi alınmadı. Oysa bu kişilerin olayın aydınlatılması bakımından dinlenmesi gerekiyordu" ifadelerini kullandı.

16 yıllık düğüm adım adım çözülüyor! Muhsin Yazıcıoğlu’nun aile avukatı açıkladı: En önemli delil olarak gördük

“FETÖ'NÜN GERÇEKLEŞTİRDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Ortaya çıkan isimler ve delillerin belirli bir yapılanmaya işaret ettiğini savunan Yavuz, "Bu yapı içerisinde ortaya çıkan kişilere baktığımızda bunların FETÖ bağlantılı isimler olduğu görülüyor. O dönem Hava Kuvvetleri içerisinde en etkin yapılanmanın FETÖ olduğu dikkate alındığında bu eylemin FETÖ tarafından gerçekleştirildiğini rahatlıkla söyleyebiliriz” diye konuştu.

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