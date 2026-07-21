Üniversite sınavı YKS'nin sonuçları ardından gözler Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) başvuru sürecine çevrildi. Adaylar, 2026 PMYO alımlarında TYT puan şartının değişip değişmediğini ve yeni kontenjanların açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. Peki, 2026 polislik başvurularında taban puan kaç oldu, puan şartı değişti mi? PMYO başvuruları ne zaman başlayacak? İşte PMYO başvurularında son durum.

2026 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından polis olma hedefiyle hazırlanan binlerce aday, Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) başvuru sürecine odaklandı. Polis Akademisi, 2026 yılı başvuru takvimini henüz açıklamadı. Geçen yıl PMYO'ya 2 bin erkek ve 500 kadın olmak üzere toplam 2 bin 500 öğrenci alınırken, internet başvuruları 2-6 Ağustos 2025 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden kabul edilmişti.

2026 yılı başvuru tarihleri, başvuru ekranı, kontenjanlar, TYT puan şartı ve sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yayımlanacak resmi başvuru kılavuzuyla duyurulacak. Adayların bu yıla ilişkin gelişmeler için güncel duyuruları takip etmesi önem taşıyor.

Polislik TYT puan şartı kaç oldu, değişti mi? 2026 PMYO başvurularında son gelişmeler

GEÇEN YILIN PMYO TABAN PUANI KAÇTI?

Geçen yıl yayımlanan PMYO başvuru kılavuzuna göre adaylardan, 2025 YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT) puan türünden en az 250 ham puan alma şartı aranmıştı. Şehit ve vazife malullerinin eş ve çocukları için ise bu taban puan, genel puanın yüzde 80'i olarak belirlenmiş ve 200 ham puan olarak uygulanmıştı.

2026 PMYO başvuru kılavuzu ise henüz yayımlanmadı. Bu nedenle 2026 yılına ilişkin TYT taban puanı, kontenjanlar ve diğer başvuru şartları Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılacak resmi açıklamanın ardından netlik kazanacak. Adaylar, yeni kılavuz yayımlanana kadar geçen yılın başvuru şartlarını referans alıyor.

PMYO ŞARTLARI NELER?

2025 yılında yayımlanan kılavuza göre adaylarda şu temel şartlar aranmıştı:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Lise veya dengi okul mezunu olmak,

TYT'den belirlenen taban puanı almak,

18 yaşını doldurmuş, sınav yılının 1 Ocak tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış olmak,

Erkeklerde en az 167 cm, kadınlarda en az 162 cm boya sahip olmak,

Beden Kitle İndeksinin 18-27 aralığında bulunması,

Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği'nde belirtilen sağlık kriterlerini taşımak,

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması,

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya engel hukuki bir durumunun bulunmaması.

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