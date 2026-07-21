GÖKHAN KARATAŞ
Fransız kulübü açıkladı: Galatasaray'ın rakibi Rennes
Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde sürdürüyor. Sarı-kırmızılı takım, Fransa Ligue 1 ekibi Rennes ile 2 Ağustos'ta hazırlık maçında karşılaşacak.
Avusturya kampına 23 Temmuz Perşembe günü başlayacak olan Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, İstanbul'da Rennes ile hazırlık maçı yapacak.
Fransız kulübünden yapılan açıklamada, karşılaşmanın 2 Ağustos Pazar günü TSİ 21:00'de RAMS Park'ta oynanacağı belirtildi.
Rennes, Fransa Ligue 1'de geçtiğimiz sezonu 59 puanla 6'ıncı sırada tamamladı.
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