Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde sürdürüyor. Sarı-kırmızılı takım, Fransa Ligue 1 ekibi Rennes ile 2 Ağustos'ta hazırlık maçında karşılaşacak.

Avusturya kampına 23 Temmuz Perşembe günü başlayacak olan Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, İstanbul'da Rennes ile hazırlık maçı yapacak.

Fransız kulübünden yapılan açıklamada, karşılaşmanın 2 Ağustos Pazar günü TSİ 21:00'de RAMS Park'ta oynanacağı belirtildi.

İlkay Gündoğan - Gabriel Sara (Fotoğraf: Galatasaray resmi)

Rennes, Fransa Ligue 1'de geçtiğimiz sezonu 59 puanla 6'ıncı sırada tamamladı.

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