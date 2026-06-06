Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 6 Haziran 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilen e-YÖKDİL 2026/3 İngilizce-Fen Bilimleri sınavına katılan adaylar, sonuçların açıklanacağı saati araştırmaya başladı. Sınavın tamamlanmasının ardından gözler ÖSYM'den gelecek duyuruya çevrilirken, adaylar sonuçların gün içerisinde erişime açılıp açılmayacağını merak ediyor. Gözler ise ''e-YÖKDİL sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanır?'' sorusunun cevabına çevrildi.

ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimine göre e-YÖKDİL 2026/3 İngilizce-Fen Bilimleri sınavının sonuç tarihi de sınav günü olarak duyuruldu. Bugün yapılan sınavın ardından gözler sonuçlara şimdiden çevrilmiş durumda. Peki, e-YÖKDİL sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanır?

e-YÖKDİL sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanır? 6 Haziran ÖSYM sonuç sorgulama ekranı

E-YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANIR?

ÖSYM tarafından düzenlenen e-YÖKDİL 2026/3 İngilizce-Fen Bilimleri sınavına katılan adaylar, sonuçların açıklanacağı saati merak ediyor. 6 Haziran 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilen sınavın ardından binlerce aday, puanlarını öğrenebilmek için ÖSYM'den gelecek duyuruyu beklemeye başladı.

ÖSYM'nin yayımladığı 2026 sınav takviminde e-YÖKDİL 2026/3 İngilizce-Fen Bilimleri sınavı için sonuç tarihi 6 Haziran 2026 olarak belirlendi. Adayların sonuçlara sınavın yapıldığı gün içerisinde akşam saatlerinde erişebilmesi bekleniyor.

e-YÖKDİL sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanır? 6 Haziran ÖSYM sonuç sorgulama ekranı

17 Mayıs 2026 tarihinde uygulanan e-YÖKDİL 2026/2 İngilizce-Sağlık Bilimleri sınavının değerlendirme işlemleri aynı gün tamamlanmış ve sonuçlar saat 18.00 itibarıyla adayların erişimine sunulmuştu. Bu nedenle e-YÖKDİL 2026/3 sonuçlarının da benzer saatlerde açıklanabileceği değerlendiriliyor.

e-YÖKDİL sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanır? 6 Haziran ÖSYM sonuç sorgulama ekranı

6 HAZİRAN ÖSYM SONUÇ SORGULAMA EKRANI

e-YÖKDİL sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar, ÖSYM'nin sonuç sistemi üzerinden puan bilgilerine ulaşabilecek. Sonuçlar yalnızca elektronik ortamda ilan edilecek ve adaylara ayrıca basılı belge gönderilmeyecek.

Sonuç ekranına giriş yapmak isteyen adaylar, T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM aday şifreleriyle sisteme giriş yapabilecek.

E-YÖKDİL SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

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