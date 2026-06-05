Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katılacak milyonlarca aday üniversite sınav yerlerini merak ediyor. Haziran ayında gerçekleştirilecek olan 2026-YKS öncesinde ''Üniversite sınav yerleri belli oldu mu, YKS sınav giriş belgeleri ne zaman açıklanacak?'' sorusu ise gündeme getirildi. Adaylar sınava hangi okulda ve salonda gireceklerini öğrenmek için ÖSYM'den gelecek duyuruyu bekliyor.

Üniversite hayali kuran milyonlarca adayın gözü ÖSYM'den gelecek sınav giriş yeri açıklamasına çevrildi. 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na sayılı günler kala adaylar, sınava hangi okulda ve salonda gireceklerini öğrenmek için bekleyişini sürdürüyor. Peki üniversite sınav yerleri belli oldu mu, YKS sınav giriş belgeleri ne zaman açıklanacak? İşte 2026 YKS takvimi ve merak edilen detaylar...

Üniversite sınav yerleri belli oldu mu, YKS sınav giriş belgeleri ne zaman açıklanacak?

ÜNİVERSİTE SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katılacak milyonlarca adayın gözü ÖSYM tarafından yayımlanacak sınav giriş belgelerine çevrildi. Sınava geri sayım başlarken YKS giriş belgeleri henüz erişime açılmadı.

Sınav giriş belgelerinin yayımlanmasının ardından adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden sınava girecekleri okul, bina ve salon bilgilerine ulaşabilecek.

Üniversite sınav yerleri belli oldu mu, YKS sınav giriş belgeleri ne zaman açıklanacak?

YKS SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM henüz 2026 YKS sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı tarihi duyurmadı. 2025 yılında gerçekleştirilen YKS oturumları için sınav giriş belgeleri, sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce erişime açılmıştı. Geçen yıl 21 ve 22 Haziran tarihlerinde yapılan sınavların giriş belgeleri 11 Haziran'da yayımlanmıştı.

Bu nedenle 2026 yılında da benzer bir takvimin uygulanması ve sınav giriş belgelerinin Haziran ayının ikinci haftasında adayların erişimine açılması bekleniyor. Kesin tarih ise ÖSYM tarafından yapılacak resmi duyuru ile netlik kazanacak.

Üniversite sınav yerleri belli oldu mu, YKS sınav giriş belgeleri ne zaman açıklanacak?

ÜNİVERSİTE SINAVI NE ZAMAN, SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 YKS maratonu üç ayrı oturum halinde gerçekleştirilecek. İlk oturum olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 20 Haziran 2026 Cumartesi günü saat 10.15'te başlayacak.

Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ise 21 Haziran 2026 Pazar günü saat 10.15'te uygulanacak. Aynı gün gerçekleştirilecek Yabancı Dil Testi (YDT) ise saat 15.45'te başlayacak.

Üniversite adaylarının aylar süren hazırlık sürecinin ardından katılacağı sınavların sonuçları ise 22 Temmuz 2026 tarihinde açıklanacak.

Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte tercih süreci başlayacak ve adaylar puanları ile başarı sıralamalarına göre üniversite tercihlerini yapabilecek.

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