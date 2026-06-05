Ön lisans eğitimlerini dört yıllık lisans programlarına tamamlamak isteyen binlerce adayın gündeminde ''DGS sınavı ne zaman?'' sorusu yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimiyle birlikte DGS'nin uygulanacağı tarih ve sonuç takvimi netleşirken başvuru sürecini kaçıran adaylar geç başvuru gününe odaklandı.

Üniversite eğitimine lisans düzeyinde devam etmek isteyen meslek yüksekokulu ve ön lisans mezunları, sınav öncesi hazırlıklarını sürdürürken, başvuru işlemlerini tamamlayamayan adaylar için son fırsat da yaklaşmış durumda. Peki, DGS sınavı ne zaman? Geç başvurular ne zaman başlıyor?

DGS sınavı ne zaman? Geç başvurular için geri sayım başladı!

DGS SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin açıkladığı 2026 takvimine göre DGS sınavı 19 Temmuz 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Türkiye genelinde uygulanacak sınavda adaylar lisans programlarına yerleşebilmek için ter dökecek.

DGS sınavı ne zaman? Geç başvurular için geri sayım başladı!

DGS GEÇ BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

2026-DGS için normal başvuru süreci 15 Mayıs'ta başladı ve 2 Haziran 2026 tarihinde sona erdi. Başvuru dönemini kaçıran adaylar ise geç başvuru hakkından yararlanabilecek.

ÖSYM takvimine göre DGS geç başvuru işlemleri 11 Haziran 2026 tarihinde yapılacak. Adaylar, belirtilen gün içerisinde başvurularını tamamlayarak sınava katılım hakkı elde edebilecek.

DGS sınavı ne zaman? Geç başvurular için geri sayım başladı!

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026-DGS sonuçları 13 Ağustos 2026 tarihinde ilan edilecek. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte adaylar elde ettikleri puanlara göre tercih sürecine hazırlanacak.

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