Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2026 oturumlarına kısa bir süre kala gözler sınav giriş belgelerine çevrildi. Üç oturumda gerçekleşecek olan üniversite sınavına katılım sağlayacak olan adayların ÖSYM tarafından yayımlanacak olan YKS sınav giriş belgelerini edinmesi gerekiyor. Sınav giriş belgesi olmayan adaylar oturumlara katılım sağlayamayacak. Peki, YKS sınav giriş belgesi yayımlandı mı? 2026 YKS sınav yerleri nasıl öğrenilir?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın giriş belgelerinin 3 Haziran 2026 tarihinde erişime açılmasının ardından, gözler bu kez 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) giriş belgelerine çevrildi. Bu yıl YKS'ye 2 milyon 425 bin 560 aday başvurdu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) açıkladığı takvime göre sınav 20-21 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek, sonuçlar ise 22 Temmuz'da ilan edilecek.

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Geçmiş yıllardaki uygulamalar dikkate alındığında, YKS adaylarının sınava girecekleri okul ve salon bilgilerini içeren giriş belgelerinin sınavdan yaklaşık 10 gün önce erişime açılması bekleniyor. Bu doğrultuda, 20-21 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek YKS için sınav giriş yerlerinin 8-12 Haziran 2026 tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek.

YKS sınav giriş belgesi yayımlandı mı? 2026 YKS sınav yerleri için gözler ÖSYMde

YKS'YE KİMLER KATILACAK?

KS'nin 20 Haziran Cumartesi saat 10.15'te yapılacak birinci oturumu TYT'ye 2 milyon 425 bin 560 aday başvurdu. 21 Haziran Pazar saat 10.15'te yapılacak ikinci oturum olan AYT'ye 1 milyon 628 bin 200 aday, aynı gün saat 15.45'te gerçekleşecek üçüncü ve son oturum olan YDT'ye ise İngilizceden 195 bin 85, Arapçadan 4 bin 181, Almancadan 2 bin 552, Fransızcadan 919, Rusçadan 942 kişi olmak üzere toplam 203 bin 679 aday katılacak

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