Ankara’da Temmuz ayında düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nedeniyle bazı ÖSYM sınavlarının tarihleri yeniden düzenlenirken, gözler YKS oturumlarının etkilenip etkilenmediğine çevrildi. Adaylar tarafından ''YKS (TYT, AYT, YDT) ne zaman, ertelendi mi?'' soruları merakla araştırılıyor. İşte güncellenen 2026 ÖSYM sınav takvimi...

ÖSYM tarafından yapılan düzenleme kapsamında Temmuz ve Ağustos aylarında uygulanacak bazı sınavların tarihleri değiştirildi. NATO Zirvesi dolayısıyla alınan güvenlik ve organizasyon tedbirleri nedeniyle Akademi Giriş Sınavı (AGS), Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT), ALES ve YÖKDİL oturumlarının yeni tarihlerde gerçekleştirileceği duyuruldu. Peki, YKS (TYT, AYT, YDT) ne zaman, ertelendi mi?

YKS (TYT, AYT, YDT) ne zaman, ertelendi mi? 2026 ÖSYM sınav takvimi güncellendi!

YKS (TYT, AYT, YDT) NE ZAMAN?

2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım sürüyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan takvime göre sınav maratonu 20-21 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.

YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 20 Haziran 2026 Cumartesi günü saat 10.15'te uygulanacak. İkinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) 21 Haziran 2026 Pazar günü saat 10.15'te başlayacak. Aynı gün yapılacak üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise saat 15.45'te gerçekleştirilecek.

Sınavların tamamlanmasının ardından adaylar sonuçlarını 22 Temmuz 2026 tarihinde öğrenebilecek. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte tercih süreci başlayacak.

YKS (TYT, AYT, YDT) ne zaman, ertelendi mi? 2026 ÖSYM sınav takvimi güncellendi!

YKS (TYT, AYT, YDT) ERTELENDİ Mİ?

Ankara'da 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nedeniyle bazı ÖSYM sınavlarının tarihlerinde değişikliğe gidildi. Gelişmenin ardından gözler YKS oturumlarına çevrildi.

ÖSYM tarafından yayımlanan güncellenmiş sınav takvimine göre YKS oturumlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı. Yapılan düzenleme yalnızca AGS, ÖABT, ALES/2 ve YÖKDİL/2 sınavlarını kapsarken TYT, AYT ve YDT sınavları daha önce ilan edilen tarihlerde uygulanacak.

YKS (TYT, AYT, YDT) ne zaman, ertelendi mi? 2026 ÖSYM sınav takvimi güncellendi!

YKS'YE KAÇ GÜN KALDI?

ÖSYM takvimine göre YKS'nin ilk oturumu olan TYT'nin yapılacağı 20 Haziran 2026 tarihine 16 gün kaldı. AYT ve YDT sınavlarına ise 17 gün kalmış durumda.

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