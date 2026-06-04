Ankara’daki NATO Toplantısı nedeniyle ÖSYM, 2026 sınav takviminde değişikliğe gitti. AGS, ALES ve YÖKDİL sınavlarının tarihleri yeniden belirlenirken, daha önce LGS de millî maç nedeniyle bir gün öne çekilmişti.

Ankara’da yapılacak NATO Toplantısı için ÖSYM sınav takvimi revize edildi. 12 Temmuz’da açıklanan 2026-MEB-AGS oturumları 26 Temmuz’da yapılacak.

26 Temmuz’da yapılacağı duyurulan 2026-ALES/2, 2 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleşecek. 2 Ağustos 2026 tarihinde yapılacağı duyurulan 2026-YÖKDİL/2, 9 Ağustos 2026 tarihinde yapılacak.

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LGS DE MİLLÎ MAÇ SEBEBİ İLE ÖNE ÇEKİLDİ

14 Haziran’da yapılacağı açıklanan LGS, millî maçla çakıştığı için 13 Haziran Cumartesi gününe alınmıştı. Sınavın gerçekleştirileceği okul ve kurumlarda fiziki hazırlıkların tamamlanabilmesi amacıyla, 12 Haziran 2026 Cuma günü örgün eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmesine karar verilmişti. Bu tarihte öğretmenlerin ise 1 gün süreyle idari izinli sayılması kararlaştırılmıştı. Söz konusu açıklamalar ise 3 Nisan’da yapılmıştı.

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