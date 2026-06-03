Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 2026 YÖKDİL/2 tarihi güncellendi. ÖSYM yeni takvimi resmi internet adresi üzerinden duyurdu. YÖKDİL'e katılım için başvuruda bulunan adaylar yeni takvimi merak ediyor. Peki, ALES/2 ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 7 ve 8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne yönelik alınan tedbirler kapsamında, ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından 2026 ÖSYM Sınav Takvimi'nde güncelleme yapıldı. YÖKDİL/2 oturumu 1 hafta ertelendi.

YÖKDİL/2 tarihi ertelendi! YÖKDİL/2 ne zaman yapılacak?

YÖKDİL/2 NE ZAMANA ERTELENDİ?

2026 ÖSYM Sınav Takvimi’nde 2 Ağustos 2026 tarihinde yapılacağı duyurulan 2026 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı’nın (2026-YÖKDİL/2) 9 Ağustos 2026 tarihinde yapılmasına karar verildi.

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